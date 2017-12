– Venstre dobler kampen mot plast i havet

Meninger

Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar. Spesielt i arktiske strøk som her vi bor. Derfor er det viktig at vi i statsbudsjettet har fått gjennomslag for en rekke miljøsatsinger. Vi dobler støtten for å rydde opp i havet og langs norske strender.

Et hovedmål for Venstre er å ta vare på naturen. Uten den er vi ingenting. Øyene våre i Vesterålen oversvømmes av plast som skylles på land. Dette må vi gjøre noe med. Derfor er det klassiske naturvernet er styrket i budsjettet for neste år. Venstre har gjennom budsjettavtalen fått på plass en rekke tiltak som bidrar til renere hav og strender, bedre luft og mer og bedre kunnskap om miljøet vårt.

I budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene er det bevilget om lag 300 mill. kr. til tiltak som styrker det klassiske naturvernet. Budsjettposten for tiltak mot marin forsøpling økes til 70 mill. kr. Det er en økning fra med 50 mill. kr. i forhold til regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Gjennom «Strandryddedagen» har flere tusen frivillige ryddet sine lokale strender både langs kysten og i innlandet. I 2016 ble nesten 380 000 kilo søppel fjernet fra norske strender, og mesteparten av dette er plast. Jeg har sett mange flittige Vesterålinger bidra.

Jeg vil rose arbeidet, og er svært fornøyd med at dette arbeidet nå blir blant tiltakene som styrkes i budsjettet.

Strandryddere har ryddet en kystlinje som tilsvarer avstanden mellom Trondheim og Vesterålen og tilbake igjen. Ifølge Strandryddedagens rapport består søppelen av en rekke plastgjenstander, der plastbiter, tau, drikkeflasker, isopor, strips og korker er gjengangere.

Vi vil takke både strandrydderne og nettverksorganisasjonen Hold Norge Rent for en fantastisk innsats.

Forsterkninger til klassisk naturvern i Statsbudsjettet 2018

· Skogvern: 75 mill. kr.

· Klimatiltak i kommunene: 50 mill. kr.

· Tiltak mot marin forsøpling: 50 mill. kr.

· Tilskudd til vannmiljø-tiltak: 25 mill. kr.

· Tilskudd til truede arter og naturtyper: 20 mill. kr.

· Kunnskapsløft for havet: 20 mill. kr.

· Økologisk grunnkart: 20 mill. kr.

· Kalking villaks og vanndirektivet: 20 mill. kr.

· Restaurering av myr: 3 mill. kr.

· Tilskudd Norsk villakssenter: 3 mill. kr.

· Formidling av klimaforskning CICERO: 2 mill. kr.

· Runde miljøsenter: 1 mill. kr.