– Vi trenger dyrepoliti i Nord-Norge

Meninger

«En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr», skal Mahatma Gandhi ha sagt.

I Norge har vi siden 2015 begynt å etablere dyrepoliti. Men i Nord-Norge gjenstår det enda å gjøre et løft for dyrs rettsikkerhet.

Vi kunne nylig lese på NRK Nordland at en kvinne i Bodø ble fratatt hunder både i 2010, 2014 og i 2015 grunnet dårlige levekår. Hun skal på det meste ha hatt over 50 hunder og valper i boligen. Nå har hun blitt fratatt valper enda en gang forrige Tirsdag. Under tidligere besøk avdekket dyrevernnemnda i Bodø at hundene fikk lite mosjon, og flere døde av tarmsykdommer.

Om vi driver med husdyrhold, reindrift eller avler hunder har vi i likhet med alle andre som omgås dyr et spesielt ansvar i å hindre lidelse og mishandling. Dyr har en egenverdi på samme måte som mennesker, og burde ha rett på verdige leveforhold. Når det gang på gang avdekkes at noen ikke er i stand til å ta vare på dyr er vi nødt til å handle. Da er det begrenset hvor mye mattilsynet og dyrevernnemder kan gjøre og har kapasitet til.

Dyrepoliti er et kjempebra tiltak for å styrke dyrs rettsikkerhet. Det frigjør ressurser og gjør at politiet i mye større grad enn i dag kan forebygge og følge opp saker der dyr ikke har det bra.

Regjeringen, Venstre og KRF har siden 2015 sørget for å etablere dyrepoliti i både Trøndelag, Innlandet, Sør-Vest og Øst politidistrikt. Og i statsbudsjettet 2018 er det penger til opprettelse av dyrepoliti på Vestlandet også. Det er kjempebra, og det viser at det er vilje til å styrke dyrs rettsikkerhet.

Nå gjenstår det å få etablert dyrepoliti i de nordlige fylkene. Saken om hundene i Bodø er dessverre ikke et engangstilfelle. Disse sakene er nødt til å avdekkes og følges opp. Derfor trenger vi dyrepoliti, også i Nord-Norge.