– Fiskeriene langs kysten

Meninger

I budsjettforliket mellom regjeringa V/KrF fant jeg en endring som også kommer folk i fiskeriene til gode etter regjeringas budsjettforhandlinger. En sak som Senterpartiet har prioritert gjennom Kystløftet vårt. Nemlig 10 mill til ny redningsskøyte i Finnmark. Dette var dessverre unntaket.

Tiltak langs kysten var i hele forrige perioden en salderingspost for regjeringa, og lå langt bak nivået i forrige nasjonale transportplan. Vi ser nå at regjeringa fortsetter å nedprioritere kysten. Tilskudd til fiskerihavner, som vi vet er nødvendig for å øke verdiskapinga langs kysten, er bare på halvparten av det nivået Frp lovet da de la fram NTP før valget. Og det er halvert fra i fjor.

Nordland fylkeskommune ønsker mer kraft som utviklingsaktør, nye oppgaver og mer myndighet som et innhold i regionreformen. Men fylkeskommunen ba aldri om å få overført fiskerihavnene. Likevel, fiskerihavnene skal overføres til fylkeskommunene og Kystverket svekkes. Hvilke fiskerihavner som skal overføres er uvisst, men det skal skje 1. januar 2020. Med de erfaringene Nord-Norge har med å miste vår del av overføringene etter at regjeringspartiene fikk sette premissene for fordelingsnøkler til fylkeskommunene, frykter jeg at rammene til fylkeskommunene ikke vil vokse parallelt med ansvaret for fiskerihavnene.

Jeg vil anbefale at overføringa av fiskerihavner ikke gjennomføres. Men om det blir slik, må regjeringa i tråd med god forvaltertankegang overlevere noe som er i god stand. Manglende satsing på fiskerihavnene overrasker oss som vet at fiskeriene fortsatt kan gi stor verdiskaping langs kysten og for nasjonen i framtida. Kan det være et nytt ledd i jobb nr 1 for denne regjeringa, altså sentraliseringa av Norge?

Senterpartiet jobber for å løfte kystinvesteringene slik at vi sikrer vekst i disse næringene som er så viktige for hele landet. Senterpartiet øker beløpet til farleder og dobler regjeringens tilskudd til fiskerihavner. Men V og KrF sikrer et flertall for lavere ambisjoner.