– «Slippen» kommer!

Meninger

Da er det ikke lov å nekte noen å motta den i posten. Høyre og Frp mener at dette ikke er viktig post. De bestemte høsten 2016 at «slippen» kun skal sendes digitalt, alternativt at man kunne få opplysningene lest opp per telefon eller få bistand fra andre til å åpne «slippen» digitalt.

Mange brukere protesterte, til ingen nytte.

Ap har tatt saken opp i Stortinget flere ganger, alene eller sammen med SV og Sp, men møtt veggen. Eldre, synshemmede og hørselshemmede har samme behov for oversikt over sin økonomi som alle andre har. Nav er til for brukerne. I denne saken har regjeringen på en arrogant måte lagt det motsatte prinsippet til grunn – brukerne skal tilpasse seg forvaltningen. Den som ikke klarer det, må enten gi fra seg sensitiv informasjon, som personnummer og bank-id, til andre eller være forberedt på lange telefonkøer.

Desto mer gledelig er det derfor at KrF nå har snudd i saken. Stortinget har nå vedtatt, mot stemmene fra Høyre, Frp og Venstre, at det fra neste sommer igjen er brukerne som bestemmer. Ap ville at det skulle skje omgående, men å vente et halvt år til, er nestbest. Det viktigste er at «slippen» endelig kommer tilbake pr. post til dem som trenger det.