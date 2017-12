– Arbeid til alle er jobb nummer én

Meninger

Vi mener at politikken må legge til rette for langt mer kraftfull jobbvekst enn det som er tilfellet nå. Derfor foreslår vi en storstilt satsing på 2,5 mrd. kroner for å skape nye arbeidsplasser og for å få flere over fra trygd til jobb.

Vi satser på havnæringene, miljøteknologi og nye næringer som bioøkonomi og helse- og velferdsteknologi. Vi legger flere hundre millioner på bordet for å utvikle næringslivet i distriktene. Vi vil starte en kompetansereform, og foreslår 2 000 nye tiltaksplasser for å få folk inn i jobb. Vi foreslår en langt bedre opsjonsbeskatning enn den regjeringen foreslo, og som ble møtt med massiv kritikk. Vi vil også opprette et regionalt akseleratorprogram for å styrke kapitaltilgangen for vekstbedriftene. I tillegg satser vi på karbonfangst i industri og mer midler til regionalutvikling. Dette er bare noe av det vi foreslår.

Under Erna Solberg har ikke næringspolitikken bidratt til økt jobbvekst. De siste fire årene har «omstilling» vært et mantra uten særlig innhold fra regjeringen.

Omstillingen er ikke vellykket. Retningen uteblir, og altfor mange står utenfor arbeidsmarkedet. Jobbveksten er altfor svak. Skal vi nå sysselsettingsnivået fra 2013 i 2019, må vi etablere mer enn 50 000 flere jobber enn det regjeringen forventer for 2019. Med andre ord: Vi må føre en langt mer aktiv politikk for jobbskaping i hele landet. Ordet «omstilling» må derfor fylles med innhold.

For Arbeiderpartiet betyr det blant annet: