– Større ambisjoner for oljevern- og miljøsenter i LoVe

Meninger

Vi er fornøyde med at senteret som det ble tatt initiativ til når Senterpartiet satt i regjering nå endelig kommer i gang. Men Senterpartiet har internasjonale ambisjoner for senteret. Den maritime forsøplinga er verdensomspennende og vi tar problemstillinga på alvor, fordi vi fortsatt skal leve av de fornybare ressursene i havet.

Senterpartiet ønsker at senteret skal være en aktør for å få fram tjenester og produkt med stort markedspotensial, også internasjonalt. Senteret kan utvikle nordområdene som kompetansearena, men også som kommersielle leverandører for å løse en internasjonal utfordring.

Det nye senteret som skal lokaliseres både i Lofoten og i Vesterålen vil gi oss i nord en god mulighet til å ta en ledende rolle for å utvikle kunnskap som kan kartlegge og eliminere forurensning i havet. Vi har ambisjoner for at dette skal gi både miljøet og næringslivet i nord et stort løft.

