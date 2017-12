– Kamp om grunn, ikke trafikksikkerhet

Meninger

Jeg er et medlem av Vornes Vel, og er tvilende på om de som skriver dette innlegget har forankring i vedtektene til foreningen og hos alle medlemmene i Foreningen. For meg er det upassende å bli identifisert som en del av synspunkter som stort sett ikke er korrekte og tildels usanne. Når jeg i tillegg som politiker blir utsatt for ukvemsord, sjikaner og en svært dårlig oppførsel, da ønsker jeg selvfølgelig ikke å bli definert som en del av den aksjonsgruppen Vornes Vel her forfekter å representere. Til informasjon er der andre medlemmer av foreningen som har samme oppfatning som meg.



Når det gjelder definisjonen av veibredde, så må man planlegge en Gate innenfor den grunnen man har disponibel. Forutsetninger er 30 km sone med fartsdumper og ett fortau og uten veigrøfter. Det er dette som TU har bedt administrasjonen å utrede, men ikke har fått levering på.



Grunnavståelsene var avgitt i forbindelse med asfalteringen av veien, og før 1980. Her er påstanden fra Vornes Vel ikke korrekt. For å se dette anbefaler jeg å gå på kartet å se: www.seeiendom.no Her fremgår tomtegrensene. Jeg avga grunn i denne forbindelse, og "riset bak speilet" var at veien ikke ble asfaltert dersom ikke grunnavståelsene ikke ble gitt.



Når det blir hoppet over til "Trafoen". Ingen har påstått noe om prisen på flytting av Trafo (og Eltavle tilhørende kystverket). For å få de eksakte kostnadene, må det gjøres henvendelse til Vesterålskraft og Kystverket med opplysninger om hvor det skal flyttes. Dette er ikke gjort av administrasjonen. Dette blir da det man kan kalle en "løs tråd" som administrasjonen kan få eksakte tall p¨å.



Når det gjelder krav fra Kystverket, så må dette avklares får å kunne gi en eksakt kostnadsberegning. TU har ikke påstått noe, men man har kommentert og bedt om å få dette konkretisert.



Utredning omkring parkeringsplassen er ikke gjort forsvarlig, og kommentarer i utredningen er ikke korrekt. Dette er en parkeringsplass som blir benyttet hovedsaklig av reisende og ikke av bedrifter/næringsaktører. Ved en eventuell stenging av Smines som anløpssted for Hurtigbåt, kan man logisk regne med større behov. Dette må tas mer grundig i en utredning. Der er få andre muligheter for parkering for reisende i området.



Ut fra det jeg har fått forelagt omkring saken, så omfattes også Halvar Rasmussens vei av Reguleringsplanen fra 1975. Skal det omreguleres for Torstein Reinholdsensvei, så må det også en endring når det gjelder Halvar Rasmussens vei. Begge er inntegnet på kartet som TU har fått forelagt. Jeg ser at man skal bruke påstander om formalfeil og feil bruk av kart for å få dreiet saken fordelaktig for "Aksjonsgruppen". Dette tjener ikke saken. Jeg ser der er politikere som løper ærend for enkeltpersoner, og som benytter paragrafrytteri.



Kampen idag er i realiteten ikke en kamp for trafikksikkerheten, men en kamp for å beholde grunn som egentlig er avgitt til vei og som disponeres av Kommunen.



Jeg har blitt uriktig beskyldt for inhabilitet. Dette er også en tvilsom påstand, og som tydeligvis er et middel for å gjøre et "karakterdrap". Inhabilitet er for meg noe tilsvarende som korrupsjon, og jeg tar sterkt avstand for slikt. I henhold til forvaltningsloven er jeg ikke inhabil.



Jeg ser at "Vornes Vel" ikke vil godta at regulerinsplanen fra 1975 frafalles. En reguleringsplan er ikke en "rigid" og uforanderlig plan. I denne saken må der vedtas endringer av reguleringsplanen fra 1975 - en plan hvor Halvar Rasmussens Vei og Torstein Reinholdsensvei er inntegnet.



For meg er det viktig at man gjennomfører det rimeligste alternativet, både i form av innvesteringskostnader samt drift og vedlikeholdskostnader, og samtidig ivaretar trafikksikkerheten. Jeg presiserer overfor "Vornes Vel" at de ikke har forankring hos alle medlemmene i foreningen for det de forfekter. Jeg mener det ei heller er forankret i foreningens vedtekter.