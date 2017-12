– Imamer og Frp i samme bås

Meninger

Er en heldig og har fått muligheten til å komme til Norge, må en akseptere de viktige verdiene Norge bygger på.

Det forundrer meg at enkelte tviholder på den ukulturen og de holdningene som var grunnlaget for at de flyktet til Norge. Det er trist, men de holdningene og den ukulturen skal aldri få grobunn her.

Vi må være tydelig på hva slags verdier vi ønsker at det norske samfunnet skal bygge på. Vi må få fedrene og mødrene til å forstå at vi bor i Norge, og her aksepterer vi ikke ukultur og negativ sosial kontroll. Dette skal det slås hardt ned på.

Vi vet at muslimske trossamfunn gjennom moskeene har blitt de største møteplassene for mange muslimer i mange lokalsamfunn, og spesielt for mødre- og fedregenerasjonen. Derfor har de muslimske trossamfunn et stort ansvar, med sine om lag 153 000 medlemmer.

Arbeiderpartiet har nå fremmet en rekke forslag om krav til trossamfunn som mottar statsstøtte. Vi mener f.eks. at de muslimske trossamfunnene skal jobbe med integrering. Det betyr nei til koranreiser, nei til sosial kontroll og religiøse domstoler. De skal melde fra, de skal åpne seg og de skal jobbe tett med barnevern, politi og kommune. De skal være tydelig på at innvandrerkvinner skal lære seg norsk, og skal delta i arbeidslivet. Dette skal gjentas og gjentas i deres lokaler.

De muslimske trossamfunnene skal ha minst 40 prosent kvinner i styrene. Det er ikke slik at det ikke finnes damer i moskeen, det er bare det at mannfolka ikke lar dem slippe til. Her skal vi hegne om norske likestillingsverdier: Damer skal opp og fram.

Er det moskeer som ikke vil følge opp disse kravene, er konsekvensene kutt i statsstøtten. Vi har en regjering med Listhaug og Hofstad Helleland, som har satt seg i samme bås som religiøse ledere og imamer, som sier nei til Arbeiderpartiets forslag. Regjeringen vil ikke stille krav til de muslimske trossamfunn som mottar titallsmillioner i statsstøtte.

Vi er heldige som bor i et fantastisk land som Norge. Nylig hadde CNN en sak: Norway is the happiest country in the world. Vi har bygd samfunnet på den norske modellen.

Arbeiderpartiet er klar til å stille tøffe og tydelige krav. Vi kommer til å være kompromissløse når det kommer til våre aller viktigste verdier frihet, demokrati og likestilling.