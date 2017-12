Ledsagertjeneste ved feriereiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Meninger

Dette er svært beklagelig da ordningen ikke har kunnet bli tatt i bruk fordi rådmannen har utarbeidet noen retningslinjer som få (ingen) forstår så mye av.

Disse retningslinjene er ikke behandlet politisk, derfor er det få (ingen) politikere som i dag kjenner til hva kommunen pålegger mennesker med nedsatt funksjonshemning. Retningslinjene er ikke bekjentgjort. Få av de ansatte, verger og pårørende kjenner til tilbudet.

Vi håper at dere som politikere sørger for at pengene blir på budsjettet for 2018. Samtidig ber vi om at retningslinjene blir tatt opp og revidert med et enkelt skjema som kan forstås av alle.