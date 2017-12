– Arbeiderpartiet bryter sine veiløfter

Meninger

Nå derimot foreslår ikke Arbeiderpartiet å bruke én krone mer på veibygging enn regjeringspartiene i sitt 2018-budsjett.

Konkret foreslo Arbeiderpartiet i sin alternative NTP 5,1 milliarder kroner mer i første periode til en mulig fremskynding av totalt 27 prosjekter, med en totalramme på ca. 55 milliarder kroner. Dette var i seg selv oppsiktsvekkende, og skapte falske forhåpninger i mange lokalsamfunn. Høyre påpekte denne manglende realismen i valgkampen, noe vi nå får bekreftet.

I Nordland forlater de altså lovnaden om fremskynding av en rekke veiprosjekter. AP foreslo også å fremskynde en rekke skredprosjekter med årlig kostnad på 413 millioner kroner i perioden 2018 til 2023. Likevel setter AP kun av 100 millioner kroner til dette formålet i sitt 2018-budsjett. De har med andre ord ikke som ambisjon å oppfylle sine valgløfter på skredsikringsområdet heller.

Når det gjelder fiskerihavner lovet Arbeiderpartiet over 700 millioner ekstra bare i Nordland de neste 4 år, men setter altså av kun av 200 millioner i sitt budsjett – men da for hele landet.

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett gir oss rett. De bryter sine samferdselsløfter! Dette er enda et eksempel på det linjeskiftet som har skjedd under Støres ledelse av AP.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har sammen levert tidenes mest ambisiøse Nasjonale Transportplan. Vi skal bruke 1.000 milliarder over de neste 12 årene. I det fremlagte 2018-budsjettet fortsetter vi den store satsingen med ytterligere påplussing av budsjettet. Vedlikeholdsetterslepet går ned, nye forbindelser ferdigstilles, nye planlegges og nye prosjekter gjennomføres. Selv når Arbeiderpartiet øker skattene for norskeide virksomheter og folk flest med over 8 milliarder kroner, klarer de ikke å prioritere valgløftene de kom med for få måneder siden.