– I 2018 er det Arbeiderpartiet som satser mest på samferdsel i sitt budsjett

Meninger

Min gode nabo på Nordlandsbenken Jonny Finstad hevder i et innlegg 14. desember at Arbeiderpartiet i budsjettet for 2018 ikke prioriterer prosjekter som vi prioriterte i vår alternative Nasjonale Transportplan i juni, og at vi ikke deltar i regjeringens satsning på infrastruktur.

Sannheten er at Arbeiderpartiet bruker 500 millioner mer enn det regjeringen gjør på samferdsel i vårt alternative budsjett for 2018. Hvis vi hadde fått flertall hadde det blitt bygd ut mer bredbånd, vi hadde satser mer på fiskerihavner blant annet på Andøya, på skredsikring blant annet på E 10 i Lofoten og jernbaneprosjekter, blant annet planlegging av dobbeltspor på Ofotbanen.

Skatt for folk flest?

Finstad påstår at folk flest får mer skatter med Arbeiderpartiet. Jeg vet ikke hva han tror folk flest tjener, men sannheten er at 3,7 millioner skattebetalere i Norge ville fått lavere skatt på inntekten sin med Arbeiderpartiets inntektsbeskatning. Det er de rikeste blant oss som har fått lettelser i sin formuesskatt med denne regjeringen, ikke folk flest. Regjeringen senker skatten litt for noen, men Arbeiderpartiet gir større skattelette enn regjeringen på inntekter opp til 750.000 i budsjettet for 2018. Vi mener det er viktig at de som har høyest inntekt betaler mest i skatt.

Når regjeringa har gitt de 1600 personene som har en formue på 100 mill eller mer 575 000 hver i skattelette siden 2013, bruker vi pengene feil.

Regjeringa har hver høst funnet en nye og overraskende avgift de legger på næringsliv og befolkning for å finansiere sine formuesskattelettelser til de rikeste. En av de verste denne høsten er avgift på LNG når det brukes som drivstoff i skipsfarten. Dette stanser den viktige omleggingen fra diesel og tungolje til LNG som drivstoff i denne delen av transportnæringen. Bruk av LNG hadde redusert utslipp av CO2 med 20 % og vi hadde kvittet oss med lokalt utslipp av svovel og NOx. I tillegg kunne det gitt nye industrielle muligheter langs kysten der vi har kompetanse på skipsindustri og LNG.

Nordlendinger flest bor i en kommune som må stramme inn fordi kommunene ikke en gang får kompensert lønns- og prisvekst fra dagens regjering. Jeg tro mange ser at regjeringen ikke prioriterer vår fantastiske landsdel slik den fortjener. Arbeiderpartiet vil satse i nord, også i penger gjennom statsbudsjettet og ikke bare med fagre ord.