– Vi trenger flere fagarbeidere

Meninger

I fremtiden trenger vi flere dyktige fagfolk som kan bidra til å bygge landet. Flere må velge - og fullføre - yrkesfaglig utdanning.

Kunstig intelligens vil aldri kunne erstatte kompetansen og den menneskelige varmen og omsorgen en helse- og omsorgsarbeider kan gi. Og selv med mer digitale byggeplasser, trenger vi gode anleggsarbeidere som kan ha kontroll på byggeprosjektene.

Yrkesfag og fagskolene en av regjeringens viktigste satsinger. Til nå har vi sammen med KrF og Venstre prioritert over 600 millioner kroner og i 2018-budsjettet som ble vedtatt rett før jul legger vi til mer enn 70 millioner.

Vel så viktig som å bruke nok ressurser, er at vi bruker dem klokt på de riktige tiltakene. Alt for ofte forteller bedrifter om elever som i videregående ikke blir opplært med den praktiske kompetansen som trengs i bransjene. Derfor jobber regjeringen for en mer motiverende yrkesopplæring, som er relevant for det yrkeslivet elevene skal ut i. Derfor yrkesretter vi også undervisningen i fellesfagene, lar flere lærere hospitere i en bedrift og får fagpersoner fra industri og arbeidsliv mer inkludert i undervisningen. Med Høyre i regjering får vi flere fagarbeidere med relevant kompetanse.

Samtidig er det ikke nok at mange begynner på yrkesfag. Flere må også fullføre. En av de viktigste grunnene til at mange ikke fullfører, er mangel på læreplass. Derfor har vi økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt, slik at det blir lettere for bedriftene å ta inn lærlinger. Vi hever statusen og rekrutterer flere lærebedrifter. Vi stiller krav til lærlinger i offentlige anbud, samtidig som det offentlige tar inn flere.

Vi ser nå at regjeringens løsninger virker og at stadig flere elever får læreplass. Vi gir oss ikke før alle som kan og vil, får en jobb å gå til!