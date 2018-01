Meninger

Kommunen bør bruke oppdaterte nasjonale veiledere i sitt arbeid. Disse er oppdaterte utfra den siste forskningen. Hvis kommunen kjører enkel opplæring i å unngå brudd på aseptisk teknikk der dette er aktuelt så kan sikkert slike infeksjoner i kommunen halveres. Brudd på aseptisk teknikk er vanlig og gir fare for kontamineringer og gir derfor trolig økt forekomst av infeksjoner med påfølgende stort press. Ved riktig bruk av basale smittevernrutiner inkludert rett håndhygiene før og etter all berøring og mellom de forskjellige arbeidsoppgaver så vil også dette hjelpe.

Hvis en nasjonal veileder for en viss type infeksjoner har hovedsaklig syv punkter det legges vekt, på så er det ikke uvanlig at alle disse brytes. At en del punkter brytes systematisk er vanlig. Det virker og som at det er tette skott mellom de forskjellige profesjonene. Smittevernleger vil i de fleste tilfeller unngå å rette opp slike feil i smittevernrutiner. Mellom profesjonene så ser det ut som det vanlig å unnlate å korrigere feil i rutiner. Trolig kommer det av en overdreven frykt for at noen kan oppfatte dette som krenkende.

Intet sett, intet hørt og intet sagt. Forklaring på denne taushets kulturen må komme fra den gamle husmannstenkningen. Svært mange sier at det verste man kan gjøre er å si ifra. For da blir det bare verre. Tenkinga går og inn i kommunens høyeste forum. Jeg tok dette opp med Arbeiderpartiets Einar Pettersen og det kontante svaret var at det var best å holde kjeft for å unngå at det ble verre.



Fra en master ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo står det: En rekke faktorer gjør eldre sykehjemsbeboere sårbare for underernæring, som for eksempel lange perioder uten mat. I Norge anbefales det at lengden på nattfasten ikke bør overstige elleve timer for eldre bosatt i alders- og sykehjem. Undersøkelser fra Norge og Norden indikerer at nattfasten er for lang ved sykehjem i dag.



Infeksjoner er ofte forbundet med redusert sirkulasjon. Da er det viktig med vann, bevegelse og redusert liggetid. I Hadsel kommunen er det vanlig at man legges rundt 20.00 og tas opp 10.00. Da blir det i Hadsel kommune 14 timer liggetid og nattfaste mot de 11 timer som er anbefalt av helsedirektoratet. Tre timer gjør en stor forskjell på helsen i forhold til redusert sirkulasjon og økt infeksjonsfare.

Ofte er lang liggetid forklart med kommunenes økonomi. Kortere liggetid kan innføres i kommunen uten at dette koster mer mot at kommunen kompenserer ansatte med 5 timers arbeidsdag mot at disse jobber 05.00 til 10.00 og andre fra 20.00 til 01.00. 9 timers liggetid kan da bli mellom 20.00 til 05.00 for noen og for beboere i andre enden av leggesyklusen fra 01.00 til 10.00. Nattfasten redusert til 9 timer vil gi de eldre en betydelig bedre helse. Redusert liggetid, økt vanninntak, mer bevegelse og oppdaterte veiledere mot infeksjon er nøkkelen til bedre helse for de eldre.

VOL har sendt innlegget til posisjonen i Hadsel. De vil ikke kommentere innlegget og sier Guldberg er velkommen å sende en skriftlig klage til kommunen.

VOL har også sendt innlegget til helse- og omsorgssjef Marion Celius.