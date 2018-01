– Høyrefantasi treffer ikke virkeligheten

Meninger

Hvis det er pent vær en dag, skyldes det for eksempel neppe at du var ekstra snill dagen før. Stortingsrepresentant for Høyre, Stefan Heggelund, skryter i denne avisen av at regjeringen har skapt 50 000 jobber, samtidig som at de har kuttet i skattene.

Han mener dermed at han motbevist all kritikk av skattekutt til de som har mest fra før fra opposisjonen. Selvfølgelig går det an å ha økonomisk vekst og skattekutt på samme tid. Problemet er at det ikke er skattekuttene som skaper de nye jobbene. Den eneste sikre konsekvensen av at de som har mest fra før får beholde mer av verdiene vi skaper sammen, er at forskjellene mellom folk øker.

I mellomtiden er det fortsatt slik at Høyre ikke har dekning for skattepolitikken sin. Ikke historisk og empirisk. Vi vet at i USA har statsgjelden økt i takt med skattekuttene. Det samme gjelder underskuddet på det norske statsbudsjettet som vi betaler for med framtidas generasjoners oljepenger og stadig nye avgifter som koster rik og fattig like mye. Vi vet også at organisasjoner som IMF, OECD og Verdensbanken viser at en omfordelende skattepolitikk er bedre for vekst og velstand enn stadige skattekutt til de rikeste.

Grunnen til at vi har økonomisk vekst nå er mange: Vi har blitt flere mennesker her i landet, det offentlige forbruket har økt, rentene er lave og krona svak. Det er ingenting som tyder på at det henger sammen med regjeringens skattekutt til de som har mest fra før.

Likevel fortsetter Høyre å tro på denne teorien og de forsøker å overbevise folk om at det er her løsningen ligger. Når man har hevdet at noe er riktig mange nok ganger er sikkert vanskelig å snu. Men vi trenger politikere som lever i virkeligheten, og ikke gjentar ideologiske mantraer som løsninger på ekte problemer.