Meninger

H, Frp og V ble i helgen enige om en ny politisk plattform. – Det er flere gode punkter i plattformen som Negotia slutter opp om, ikke minst offensiv satsing på FoU, kompetanse og næringsutvikling. Samtidig er det grunn til uro når vi ser at plattformen mange steder lider under doble budskap, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia.



I plattformen kan man lese både: "Legge til rette for et organisert arbeidsliv" og at "regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert".



- Organisasjonsfriheten er en juridisk rett og innebærer også rett til å være uorganisert. Dette er en selvfølge. Det er derfor litt urovekkende at regjeringen har behov for å understreke retten til å ikke organisere seg, når utfordringen faktisk er det motsatte, sier Monica A. Paulsen: - Alle erkjenner at den norske modellen er avgjørende for utvikling av vekst, verdiskaping og velferd. Når organisasjonsgraden synker svekker det modellen. Derfor burde regjeringen sende signaler om at det er dette som er viktig i tiden fremover. I stedet får vi et dobbeltbudskap som svekker målsettingen om økt organisering.

Familieliv og foreldrepermisjon



I plattformen erkjennes det at "barn og familier har ulike behov. Derfor må hver enkelt familie sikres fleksibilitet og frihet til å velge de løsningene som passer for dem". Samtidig vil regjeringen "at foreldrepermisjonen deles i tre like deler".



- Negotia er helt enig i erkjennelsen av at familiene er forskjellige. Derfor mener vi familiene selv må kunne bestemme fullt ut over fordeling av fødselspermisjonen. Ettersom det fortsatt ikke er full likestilling, er det likevel nødvendig med egen fedrekvote og todelt foreldrepermisjon. En avgjørende forutsetning er samtidig selvstendig opptjeningsrett for far. Å innføre en tredeling er å stramme inn på valgfriheten. Det som er underlig er hvorfor ikke regjeringen benytter anledningen til å avvikle kontantstøtten, da erfaringer viser at den i større grad sementerer tradisjonelle kjønnsroller, fremfor å fremme likestilling.

Ja, men nei til olje og gass



I plattformen påpeker regjeringen blant annet at "gass fra norsk sokkel på kort og mellomlang sikt er en del av løsningen når kull skal fases ut i europeisk energiproduksjon. Regjeringen påpeker også at "det er lang tradisjon i Norge for at våre viktigste havnæringer kan utvikle seg side om side og ivareta miljøverdiene i våre havområder." Samtidig sier plattformen nei til konsekvensutredning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.



- Negotia er positiv til utredning av petroleumsmuligheter i nordområdene innenfor strenge klimarammer. Regjeringsplattformen gjennomsyres av oppslutning om teknologiutvikling. Da det litt skuffende at regjeringen velger å avstå fra å hente inn verdifull kunnskap om LoVeSe; sier Negotia-lederen: - Dette innebærer at regjeringen frarøver Norge muligheten til å drive grønn teknologi- og kompetanseutvikling som kan skape nye arbeidsplasser i tillegg til å opprettholde de eksisterende som er igjen. Vi skal heller ikke glemme at man på russisk side fortsatt har planer for petroleumsutvinning i Barentshavet. Også i det perspektivet bør Norge gå i front med konsekvensutredning.

Hvor er det blitt av likelønna?



- Regjeringsplattformen har mange gode ambisjoner og målsetting for likestillingsarbeid generelt og på en rekke konkrete områder. Det som skuffer kanskje mest er likevel at man heller ikke denne gangen konkret fastslår målsetting om lik lønn for arbeid av lik verdi, sier Negotia-lederen: - Tall SSB la frem rett før jul viser at vi siden år 2000 har sett en bedring fra 83,5 til 86 prosent hva gjelder kvinners lønn versus menns lønn.

- Likelønn er grunnleggende for likestillingen mellom kjønnene. Kvinner skal være like økonomisk selvstendige som menn. Lønn er dessuten avgjørende for fremtidig pensjon. Det må bli slutt på at vi sender kvinner gjennom et helt arbeidsliv for så å ende opp med minstepensjon. Jeg forventer at en regjering med kvinnelig statsminister, finansminister og arbeidsminister forstår dette og tar større grep enn det vi dessverre kan lese i dagens regjeringsplattform, avslutter Monica A. Paulsen.