– Økt satsning på hjernen din

Meninger

De fleste av oss blir en eller annen gang berørt av en hjernesykdom, enten som pasient eller som pårørende. Hver tredje nordmann rammes av en hjernesykdom i løpet av livet, likevel kan vi for lite om disse sykdommene. En ny nasjonal plan skal gi oss økt kunnskap, i tillegg til å gi en bedre behandling og oppfølging. Både pasienter og pårørende skal involveres i større grad enn før.

I fjor begynte et prøveprosjekt som heter ParkinsonNet i Stavanger. Nettverket skal knytte pasienter, pårørende og medisinsk fagpersonell tettere sammen. Erfaringene fra dette nettverket skal danne grunnlag for å utvikle flere faglige nettverk som vil styrke behandlingen av pasienter med hjernesykdommer.

Konsekvensene av sykdommene er som regel store for alle som blir berørt. Helsevesenet kan ikke nok om sykdommer som ALS, MS, demens og Parkinson. Dette vil vi gjøre noe med ved å satse mer på forskning.

Den nasjonale planen skal gjøre oss bedre på forebygging, og helsevesenet skal bli bedre på å involvere pasienter og pårørende. Det er ikke mulig å forebygge mot alle hjernesykdommer, men vi kan redusere risikoen med gode levevaner. Fysisk aktivitet, sunt kosthold og tobakksfrihet er viktig for god hjernehelse.

Regjeringen kommer til å sette i gang informasjonskampanjer for å øke kunnskapen om hjernehelse og livskvalitet. Det er også viktig å kunne se om folk rundt deg har symptomer på hjerneslag: Kan de prate, smile og løfte hendene over hodet? Om ikke bør du ringe 113 og be om ambulanse.

Vi har veldig gode erfaringer med pakkeforløp innenfor kreftbehandling. Pakkeforløpene skal gi pasientene forutsigbarhet, trygghet og raskere behandling enn de fikk tidligere. I desember ble det innført pakkeforløp innenfor behandling av hjerneslag. Regjeringen vurderer å innføre pakkeforløp innenfor flere hjernesykdommer.