- Eiendomsskatt rammer blindt, og det bør derfor jobbes for å redusere eiendomsskatt i Hadsel

Meninger

Ordfører i Hadsel gir i Vesteraalens avis uttrykk for stor bekymring i forbindelse med regjeringsplattformen fra Jeløya, som slår fast at taket for eiendomsskatt bør senkes fra 7 til 5 promille. Siden maks promille ble innført i Hadsel under nåværende posisjon, kan vi forstå frustrasjonen. For innbyggerne og næringslivet i de mest beskattede kommunene er det imidlertid en klar fordel at mulighetsrommet for eiendomsskatt strammes inn. Vi trenger ikke se lengre enn til Bodø og de rødgrønnes økning av eiendomsskatten der, for å skjønne logikken som ligger bak regjeringsplattformens berammede reduksjon. Den er helt nødvendig, og reduksjonen tar bare toppene. Konkrete eksempler fra Hadsel har vi også mange av. Eiendomsskatt på maksimal sats får konsekvenser for innbyggere og næringsliv, men gir naturligvis et litt romsligere budsjett for politikerne.

Tall fra SSB viser at kun 16 % av landets kommuner har innført en promillesats over 5, og Hadsel er dessverre en av dem, og må derfor tåle dette eventuelle kuttet. Helt nøyaktig hvordan et slikt kutt i eiendomsskatten og endringer i verdsettelse av boliger og fritidsboliger skal gjennomføres, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med på et senere tidspunkt. Det er med andre ord for tidlig å trekke konklusjoner. Eiendomsskatt rammer blindt, og det bør derfor uavhengig av utfall i Stortinget, jobbes for å redusere promillesatsen for eiendomsskatt i Hadsel.