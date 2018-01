– Jeg stemte mot tomme løfter og vil gjøre det igjen

Meninger

Henriksens opprinnelige innlegg: – Hva med barnevernet?

Trøens svar: – Du stemte mot barnevernsreformen, Kari

Trøen mener mitt innlegg er «forunderlig lesning» fordi Arbeiderpartiet i fjor stemte mot regjeringens barnevernsreform. Da det ser ut til at hun ikke har lest stortingsinnstillingen, der vi forklarer hvorfor vi mener regjeringens prosjekt risikerer å gi dårligere hjelp til barna som trenger det mest, skal jeg gjenta noen av hovedpoengene her.

Gode intensjoner er ikke nok

Gode intensjoner det nok av, men det er ikke nok. Alle er enige om at flere barn og familier skal få rett hjelp til rett tid. De fleste er også enige om at de bør få denne hjelpen der de bor, og at det derfor er gode grunner til at kommunene skal ha mange av oppgavene. Skal dette realiseres holder det ikke å legge fram forslag til budsjett der det manglet millioner for å kompensere for lønns- og prisvekst, slik regjeringen gjorde i høst. Arbeiderpartiet kastet ikke penger til systemet, men bevilget nødvendige midler slik at flere ansatte kan være tilstede for barna og deres omsorgspersoner. Barnevernsbarn gir tydelige tilbakemeldinger: bruk mer tid på å bli kjent med oss og vår situasjon. Samarbeid mer med oss. Gode intensjoner forutsetter mer enn ord for at barna og omsorgspersoner skal få riktig hjelp til rett tid. Arbeiderpartiet stemte mot regjeringens plan om å overføre barnevernsoppgaver til kommunene fordi vi fryktet at regjeringen ikke samtidig ville prioritere å sette det kommunale barnevernet i stand til å løse oppgavene på en god måte. Og allerede i høstens budsjett fikk vi første bevis på at vår frykt ikke var ubegrunnet. At Trøen mener Arbeiderpartiets satsing på flere ansatte er å kaste penger etter systemet er uforståelig. Å prioritere 200 millioner ekstra på å ansette flere dyktige fagfolk som kan møte familier i krise i det kommunale barnevernet slik Arbeiderpartiet gjorde, er ikke å «kaster penger». Det er å sørge for at barna skal få den hjelpen de har behov for.

Kommersialisering av tjenestene

Trøen og høyresiden mener løsningen, i tillegg til å ikke kompensere for pris- og lønnsvekst, er en systematisk kommersialisering av barnevernet. Regjeringen legger opp til at det skal brukes stadig mer av dine og mine skattepenger på å kjøpe tjenester av kommersielle aktører. For ikke lenge siden dokumenterte De Facto at fem store konsern, delvis eid av oppkjøpsfond og registrert i skatteparadiser, leverer tre firedeler av de kommersielle barnevernstjenestene. Selskapene har en avkastning som gjør barnevern til den mest lønnsomme enkeltnæringen i Norge – ja, det er mer lønnsomt å drive med barnevern enn med olje! OM noe kan kalles å kaste bort penger, må det vel være dette? Det er en politikk som sender millioner av dine og mine skattepenger bort fra barn i Norge.

Arbeiderpartiet mener de mest sårbare barna våre ikke egner seg i et kommersielt marked. Vi vil bygge opp det kommunale barnevernet og sørge for at det offentlige, sammen med ideelle aktører, stiller opp for barna som trenger det som er en selvfølge for mange: trygge relasjoner, gode hverdager, stabile liv.