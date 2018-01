Mener fylkestinget må snu i byggfagsaken

Meninger

I desember 2017 vedtok flertallet i Nordland fylkesting å legge ned byggfagene ved Sortland videregående skole. Dette til tross for at fylkesrådet hadde innstilt på at byggfagene skulle samles på Sortland.

Konsekvensen av vedtaket er:

Flere elever må bo på hybel

Nordfylket blir uten tilbud på Vg2 klima, energi og miljøfag (rørlegger, blikkenslager og taktekker)

Risikerer redusert søkning til Vg2 klima, energi og miljøfag

Vesterålen mister verdifullt fagmiljø i videregående skolen

Sortland videregående skole avd Sortland reduseres i praksis til en ren studiespesialiserende skole

Sortland Arbeiderlag har forståelse for at Nordland fylke av og til må gjøre endringer i sin tilbudsstruktur innenfor videregående utdanning. Elevtallet i videregående går ned og fylkets økonomi har blitt kraftig forverret etter at Høyre og Frp kom til makten.

Endringer i skoletilbudet må skje etter en forutgående prosess. Derfor gjennomførte fylkesrådet en grundig prosess, for å hente synspunkter fra berørte parter og avdekke konsekvenser. Konklusjonen var at Sortland videregående skulle styrkes og spesialiseres innen byggfag, mens Hadsel videregående skulle styrkes og spesialisere seg innenfor elektrofagene og fagene innenfor teknikk- og industriell produksjon. Under fylkestingets behandling ble dette forslaget endret med «et pennestrøk». Dette reagerer Sortland Arbeiderlag meget sterkt på.

Sortland har bedre søkergrunnlag til byggfagene enn Hadsel. Det har de hatt over tid. Blant annet er det inneværende skoleår ingen søkere til Vg1 bygg- og anleggsteknikk ved Hadsel videregående.

Vedtaket er i strid med elevenes og næringslivets ønsker. Vedtaket raserer et tilbud innenfor rørfaget som Sortland har nær 40 års erfaring med. Flere av kommunene i Vesterålen er imot endringen.

Sortland Arbeiderlag forventer at Nordland fylkesting retter opp sitt forslag om å legge ned byggfagene ved Sortland videregående skole!