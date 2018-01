– Vi vil styre krafta vår selv!

Regjeringen vil la EU få råderett over vannkrafta som har gjort Norge til industrinasjon og velferdsstat. For mer enn hundre år siden sørget framsynte politikere for at vannkrafta ble sikret som hele det norske folkets eiendom. Skal dagens norske politikere gå inn i historien som de som forspilte arvesølvet vårt?