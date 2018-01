– FAU i Alsvåg ønsker å bidra

Meninger

Til Ordfører i Øksnes kommune

Takk for svar på vårt brev angående nedleggingen av ungdomstrinnet i Alsvåg.

Her er det opprinnelige brevet fra FAU.

Her kan du lese svaret fra ordføreren.

Vi forstår selvsagt at skoleeier må se helheten i Øksnesskolen, og også at skoleeier må prioritere. Vi mener imidlertid at prioriteringene må gjøres med bakgrunn i et tilstrekkelig utredet grunnlag. En konsekvensutredning bør ligge til grunn for prioriteringene, og ikke komme som konsekvens av dem.

FAU i Alsvåg ønsker å engasjere seg. Vi ønsker å bidra i konsekvensutredningen som skal gjøres nå og fram til kommunestyremøtet i mai. Vi vil være med å belyse både de positive og negative sidene ved å gjøre skolestrukturendringer i Øksnes. Vi ønsker å hjelpe til med å se på hva strukturendringene vil medføre for barn og unge, for familiene rundt og for bygdene i Øksnes, ja, for hele Øksnes kommune. Vi ønsker å være med på å legge premissene for hva som skal og må prioriteres.