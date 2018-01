Monster-debatten: Overgrep og barns perspektiv

Meninger

I barnehagen jeg arbeider i har barna den siste tida tegna MONSTER. De har gjerne hatt røde øyne, ustelt hår og blå, store, spisse tenner.

Dersom man skal ta disse tegningene som utgangspunkt for hvordan barna oppfatter MONSTER-begrepet, kommer de nok aldri til å møte et monster i dagliglivet sitt.

Fremskrittspartiet med Sylvi Listhaug har «kalt en spade, for en spade» og kaller de som forgriper seg seksuelt på barn for monster. Helge Andre` Ueland forsvarte i NRK/Debatten den 25.januar uttalelsene og begrunna de med at det var «å ta barnas perspektiv.»

Fengselsbetjent Trond Ueland imøtegikk dette på en flott måte. Overgrep mot barn gjøres oftest av vanlige mennesker: nær familie, ansatte i barnehage/skole, trenere i idrettslag og så videre. Mennesker som barna har tillit til.

Å bruke begrepet MONSTER er ikke uttrykk for barnas perspektiv! Det uttrykker FRP, Listhaugs, Uelands og voksnes behov for å markere avsky mot overgrep. Det er vel og bra, men tjener ikke saken!

Hvordan forebygge om barna får et inntrykk av at mennesker som representerer fare er monster? Barnehagebarn og småskolebarn tenker konkret. I deres begrepsverden har monster for eksempel blå, spisse tenner, røde øyne og så videre.

Dersom man skal ta barnas side er utfordringa å forebygge at overgrep skjer.

Da må det arbeides på flere fronter.

Overgripere må få behandling.

I befolkninga generelt er det behov for kunnskap og holdningsarbeid.

Ansatte i skole og barnehage må ha kunnskaper både for forebygge, avdekke og håndtere overgrep.

Spesielt viktig er det å gi barn og unge kunnskaper som gjør at de både unngår overgrep og at de vet hva de skal gjøre om de blir utsatt for det.

Sortland kommune har gjennom flere år gjennomført programmet «Æ E MÆ» i barnehager og skole. Programmet har til hensikt å forbygge vold og seksuelle overgrep.

Barna skal gjennom opplegget bli trygg på egen kropp, følelser og seksualitet, bli trygg på egne grenser, få begreper og språk som gjør det mulig for dem å si i fra, få kunnskap og holdninger om gode/vonde berøringer og gode/vonde hemmeligheter. Og ikke minst: etablere beredskap og kunnskap om hva de skal gjøre om blir utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep.

I dette arbeidet tjener det ikke barnas interesser at det blir etablert et bilde av overgripere som MONSTER!