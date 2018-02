– Gi ris i helgen

Fastelavnssøndag er mer enn hveteboller med krem og melisdryss. Fastelavn er en av merkedagene for Norske Kvinners Sanitetsforening. I generasjoner har de plukket og etterpå pyntet bjørkeris med fargerike fjær, for å selge til inntekt for sitt viktige arbeid.