– Fortsatt norsk råderett over vannkrafta

Meninger

Tilslutning til EUs energibyrå, ACER, truer lokalsamfunn som Vefsn, Rana, Glomfjord og Sørfold. Dette har også et enstemmig fylkesting i Nordland erkjent ved å si nei til ACER. En rapport utarbeidet av DeFacto viser at Norge kan gå fra å være et av landene med lavest strømpris til å bli blant de i Europa med høyest pris.

Billig kraft har vært og er et viktig konkurransefortrinn for norsk industri. Dersom strømprisen blir mer enn 2 øre i forskjell mellom EU-land kan Norge få pålegg om å bygge flere utenlandskabler. Dagens energioverskudd i det norske systemet vil da forsvinne og prisene vil gå opp. Flere kabler betyr også økt effektkjøring i kraftverkene med store negative konsekvenser for vassdragsnaturen og natur- og friluftsinteressene.

Vannkrafta er arvesølvet vårt og en evigvarende energiressurs. For å hindre at utenlandske spekulanter kjøpte opp elver og fosser for å bygge ut vannkrafta, vedtok framsynte politikere konsesjonslover tidlig på 1900-tallet for å sikre nasjonal kontroll. Takket være offentlig eierskap ble Norge en industrinasjon, og norske forbrukere fikk billig strøm.

16. mars skal Stortinget ta stilling til ACER. Å underlegge seg EUs energibyrå er en klar suverenitetsavståelse av stor betydning. Derfor støtter Rødt kravet om at dette behandles etter Grunnlovens paragraf 115, som krever 3/4 flertall.

Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Espen Barth Eide (Ap), er positiv til ACER. Tre fylkesting og flere fylkesledere i Ap er mot. Viktige deler av fagbevegelsen, med LO-forbundet Industri Energi i spissen, er imot. Kritikken fra grasrota og noen av de fremste juridiske ekspertene har allerede virket. I Stortingets spørretime 7. februar måtte Erna Solberg si at hun vil be om en ny vurdering av lovligheten i prosessen med tilslutning til ACER.

Dette viser at det nytter! Derfor er det viktig å øke det politiske presset i tida framover med krav om at stortingsgruppa til Ap skal gå mot tilslutning til EUs energibyrå, ACER.

Årsmøtet i Rødt Nordland krever: