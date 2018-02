Meninger

Skreifisket er i full gang utafor Lofoten, Vesterålen og Senja, og det har vært skreifestival og skreikonferanse i Øksnes, for tiende år på rad. Konferansen samler mange og det er alltid nytt å lære om det som er på gang i fiskerinæringa.

I år, som i fjor, holdt fiskeriminister Per Sandberg et innlegg der han snakka varmt om både vill og tam fisk, men aller mest om skreiens velsignelse for lokalsamfunnet, for Norge og for verden for øvrig. Han kalte havet for Den blå tråden i næringsutviklinga både lokalt og nasjonalt. Han snakka om ei fremtid som er lys og grønn og om fisken som gir lys i husan og mat til millioner.

Skreien er havets hvite gull, sa Sandberg. Den er blitt gourmet-mat som serveres på Michelin-restauranter i Frankrike og i andre europeiske land. Topp-kokker lovpriser skreien og besøker bedrifter i Lofoten, Vesterålen eller Senja for å få kunnskap om fisken fra den kommer opp av havet og til den havner hos kunden. De opererer i et dyrt marked, de krever topp kvalitet og de aller beste produktene. Sandberg var begeistret; fremtida er lys! Mitt Folkeaksjonshjerte gledet seg over fiskeriministerens entusiasme for Lofoten, Vesterålen og Senjas viktigste næring.

Skreien markedsføres tungt i hele EU og Kina er det nye, store målet. Det fortelles om århundrelange tradisjoner, om Lofoten, om reint og kaldt hav og lokalt næringsliv. Eksportfirmaet Nordic Group selger fisk over det meste av verden, og fortalte at skrei er det aller beste produktet og det som er lettest å selge i et dyrt marked.

Da har fiskeriministeren et stort problem. Han og regjeringa vil ha oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja – midt i skreien fødestue og fangstområde! En avisartikkel eller en liten snutt på YouTube om dette vil garantert skade skreiens status, særlig i lukrative markeder. Slike kunder tar ingen sjanser, og de lar seg garantert ikke berolige av forsikringer om lykkelig sameksistens mellom fisk og olje, og at det sikkert vil gå bra.

Hvis Per Sandberg mener alvor med sin hyllest til skreien må han omgående sørge for at alle planer om oljeboring i Lofoten, Vesterålen legges i en skuff, og aldri blir tatt opp igjen. Da kan han snakke om ei lys fremtid for havets hvite gull.