Lokalkjøpt mat på julens fat!

Handler du på din lokale butikk kan du overraske familie og venner med noe ekstra godt i julehøytiden!

Lukten av tradisjonell julemat som ribbe og pinnekjøtt brer seg nå over landet. Men julen er også høytid for lokale spesialiteter og ulike former for tradisjonsmat. For å finne godsakene bør du handle på din lokale butikk.

Nærbutikkene opplever økende interesse for lokalprodusert mat og drikke. Det gir resultater: Flere butikker har suksess med å ta inn lokale spesialiteter i sitt vareutvalg. Fastboende, hyttegjester og kunder koser seg med de lokale godbitene.

I tillegg til å tilby det daglige brød og lokale delikatesser, er nærbutikkene også viktige for innbyggerne, som bygdas møteplass. De skaper samhold i lokalsamfunnet, og gjør bygda mer attraktiv. Mange butikkdrivere er også entreprenører som kan levere tilleggstjenester og skape annen næringsaktivitet.

Regjeringen ønsker å styrke lokalsamfunnene og lokalbutikkene som skaper levende bygder i hele landet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor et eget utviklingsprogram for disse butikkene, kalt Merkur-butikkene. Målet er å støtte entreprenører som er kreative og skaper levedyktige butikker med et ekstra tilbud til både fastboende og turister.

Det aller viktigste for å bevare nærbutikken er at den brukes. Derfor vil jeg oppfordre deg til å ta julehandelen på nærhandelen. Etterspør lokale spesialiteter, prøv nye produkter. Stikk innom en god nærbutikk når du er på reise, kanskje har de et spennende lokalt produkt? Da bidrar du til å beholde bygdas møteplass, og kan samtidig overraske familien med god mat.

God julehandel – på nærbutikken!