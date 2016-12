- Apropos styring i Sortland kommune

Jeg har registrert at Høyre kritiserer posisjonen for sin styring av kommunen. Ja de ønsker å gi innbyggerne et inntrykk av at vi står for rot og kaos. Posisjonen som består av Ap, Sp, Sv og Rødt hadde et felles forslag på i alt 10 punkter som ble vedtatt i kommunestyret. Vi mener det var mange gode og viktige saker som ble vedtatt i budsjett 2017. Det gjaldt både Holmstad ungdomsskole, ekstra penger til kvalitet i skolen, penger til vedlikehold av veier og gatelys.

Det vil bli utbygd bredbånd fra Selnes og videre nord til Reno-Vest. Det vil være positivt for både næringsliv og beboerne i området. Uteområdene på skolene skal rustes opp, Verkstedveien skal opprustes, gang- sykkelvei Sigerfjord og opprusting av vegen på Haltstranda ble tatt med. Vi fikk også vedtatt investeringer til nytt renseanlegg på Holmstad, som igjen vil gi muligheter for utvikling av boligområder der.

Dette er etter min mening viktige saker som kommer mange innbyggere til gode.

Det er for meg uforståelig at Høyre og Frp ber rådmannen styre hvordan pengene skal brukes i Sortland kommune. Hvorfor synes Høyre og Frp at det er unødvendig med politisk styring av pengebruken. Høyre og Frp ønsker altså å gi rådmannen blankofullmakt til å kutte 6 millioner på drifta. Er det Høyre og Frp kaller for politisk styring?

Videre anklager Høyre oss for ikke å ta ned drifta men heller øke den. Men, Høyre selv foreslo altså reduksjon på 6 millioner for deretter å øke med samme beløpet på andre diverse områder. For eksempel vil de øke med 450 000 til IKT i skolen, men samtidig ber de rådmannen kutte i skolebudsjettet med 1 %. Ja det blir i realiteten 1,9 millioner mindre til skole. Jeg kan ikke se at Høyre har foreslått å ta ned drifta i Sortland kommune.

Jeg er stolt av å styre en kommune som kan gi våre innbyggere gode tjenester. Da er det viktig at man politisk tar ansvar for ei fordeling som kommer innbyggerne til gode. Det er det vi som politikere er satt til å gjøre. Det er folket som har valgt oss og da må vi også gjøre jobben vår.