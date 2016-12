- Skal Frp vedta sannheten?

Per-Willy Amundsen har blitt utnevnt til justisminister. Carl I. Hagen vil tilbake på Stortinget, og hjertesaken hans er å fornekte vitenskapelige fakta om menneskeskapt global oppvarming. Klimaforskere blir framstilt som løgnere som lurer politikere og vanlige folk. Sju stortingsrepresentanter for Frp støtter hans syn.

Enda verre er det at partileder Siv Jensen, Norges finansminister, ikke klarer å avvise dette tankespinnet. I stedet forteller hun at hun vil vente på at Frp blir ferdige med sin programprosess til våren. Med andre ord: i Frp tror man at det er opp dem å vedta hva som er fakta.

Forskernes konklusjon er klar: Vi øker temperaturen på jorda, og det kan gi enorme og uopprettelige skader både på naturen og på våre samfunn. Carl I. Hagen og andre som sprer feilinformasjon opptrer som nyttige idioter for mektige økonomiske særinteresser.

Klimafornektelse har stått sterkt i FrP i mange år, men de siste årene har de i alle fall på papiret anerkjent at global oppvarming eksisterer. Samtidig har de økende klimautslippene og det økende konfliktnivået i regjeringen vist hvordan Frps politikk er på full kollisjonskurs med klimaforskningen.

Både Frp nasjonalt og deres kandidater over hele landet skylder nå velgerne et svar. Lytter dere til forskning, eller vil dere styre landet basert på politisk vedtatte “sannheter”? Alle har rett til å danne seg sin egen mening, men vi kan ikke vedta våre egne fakta.