- Overgrep mot barn skal ikke skje

Modige Marion Anne Knutsen fortjener virkelig prisen som «Årets nordlending». Knutsen har gått foran og tatt et stort ansvar. Hennes åpenhet gir håp om endring og bedring. Vi må alle være modige, og ta ansvar for barn og ungdoms rett til en trygg hverdag.

Nordland Senterparti mener det må settes i verk flere tiltak for å hindre overgrep. Barn og unge som utsettes for vold og overgrep kan utvikle alvorlige helseproblemer videre i livet. Barn er spesielt sårbare når de utsettes for seksuelle overgrep fordi tidligere erfaringer i barnets liv skaper grunnlaget for hvordan barnet senere oppfatter seg selv og andre.

Overgrepsutsatte barn har også økt risiko for å bli utsatt for flere overgrep senere i oppveksten eller i voksen alder. Barna kan også oppleve å utvikle store helseutfordringer, både psykisk og fysisk. Det at Knutsen har vært så åpen, har vist oss et alvorlig samfunnsproblem vi alle må ta et oppgjør med. Terskelen for å søke og få hjelp etter vold og overgrep må bli lavere.

Nordland Senterparti ønsker å gjøre det enklere for barn å få den oppfølgingen de trenger. Det må etableres flere overgrepsmottak ved legevaktene og sykehusene slik at bevissikring lettere kan gjennomføres. Samtidig er det viktig med sterke krisesentre som er rustet til å ivareta mennesker som opplever vold og overgrep. Det må etableres flere av Statens barnehus i Nordland slik at voldsutsatte barn ikke har lengre reisevei enn nødvendig.

Nordland Senterparti ønsker også et sterkere informasjonsarbeid i skolesektoren, samt å samarbeide tett med blant annet tannhelsetjenesten for å avdekke vold og overgrep. Et sterkere samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, helseforetakene og politiet må til for å skape en så trygg hverdag som mulig for barn og ungdom.