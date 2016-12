Høyre i regjering sikrer din og min trygghet

Vi har nå lagt bak oss en noe turbulent budsjettprosess men som tilslutt gjorde et godt statsbudsjett enda bedre. Justisdebatten er også avsluttet og jeg kan konstatere at oppsummeringen etter våre foreløpige 3 år i regjering har gitt gode resultater på justisfeltet. Høyre og regjeringen bygger sin justispolitikk på den enkeltes behov for trygghet i hverdagen. Og nettopp dette har vært styrende for regjeringens leveranse på justisfeltet.

Bevilgningene til politiet er økt med fem milliarder kroner gjennom våre fire statsbudsjetter. Neste år økes midler både til gjennomføring av nærpolitireformen og til å håndtere utfordrende driftssituasjon ute i politidistriktene. Nærpolitireformen er det bred politisk enighet om på Stortinget. Den er nødvendig for at politiet skal kunne møte dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer.

Det er opprettet over 1500 nye stillinger i politiet siden Høyre kom inn i regjeringskontorene, og vi begynner å nærme oss målet om 2 polititjenestemenn/kvinner pr. 1000 innbygger. Regjeringen øker også bevilgningene til politiet, slik at antallet nye og ledige stillinger i politiet tilsvarer det antall studenter som består eksamen ved Politihøgskolen våren 2017. Dette viser at Høyre satser på en kraftig styrking av politiet.

Et annet viktig område i justissektoren er kriminalomsorgen. Når Høyre kom i regjeringen stod det 1213 personer i soningskø. I tillegg var det et vedlikeholdsetterslep på mellom 3-4 mrd kroner. Denne regjeringen har gjort en formidabel jobb for både på kort sikt få ned køen, men samtidig jobbe i et langsiktig spor.

Vi har bygd nye fengselsplasser innenfor eksisterende murer, vi har startet prosjektering av nytt fengsel med inntil 300 plasser i Agder og vi har inngått leieavtale med Nederland om 242 lukkede plasser. Noen prøver å fremstille denne leieavtalen som noe negativt, og at plassene skulle vært i Norge. Ja, ingen er uenige i det, men å få på plass så mange lukkede plasser på kort tid, var umulig uten denne leieavtalen.

Denne regjeringen prioriterte derfor dette tiltaket i stedet for det de rødgrønne gjorde – nemlig å sende ut straffedømte før straffeperioden var utgått. Ikke fikk de ned soningskøene heller! I budsjettet for 2017 økes bevilgningen til kriminalomsorgen med 60 millioner for å utvide kapasiteten til straff og varetekt, samt 50 millioner til ekstraordinært vedlikehold i fengslene. Nå er soningskøen nede i 226 personer.

Tidligere i høst foreslo også regjeringen en omorganisering av kriminalomsorgen med tanke på å bedre forholdene for både innsatte og ansatte. Et annet viktig element med dette forslaget var at Bodø og Tromsø ville fått 5 nye stillinger hver. Dette forslaget fikk ikke flertall, og det kan jo være verdt å merke seg at Ap sine representanter fra Nord-Norge stemte imot 10 nye stillinger til Nord-Norge.

Aller sist ønsker jeg å fremheve den innsatsen som Høyre, Frp og våre samarbeidsparti har overfor voldsutsatte barn. I alle budsjetter er ressurser til Statens barnehus økt, nye avhørsmetoder er innført, nytt barnehus og satellitt av barnehus i Mosjøen er etablert. Dette gir resultater.

Ventetid er gått ned fra i gjennomsnitt 42 dager i 2013 til 15 dager nå. Antall avhør er økt fra 2600 i 2013 til over 5000 i år. Dette er mulig på grunn av regjeringens satsing på våre aller mest sårbare.