- Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha like jobbmuligheter som alle andre

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter som alle andre i jobbmarkedet. Regjeringen går her foran med et godt eksempel i kommunalbudsjettet for 2017 der det er satt av penger til 200 nye traineeplasser for funksjonshemmede i offentlig sektor.

FrP mener det er en selvfølge at politikere skal legge til rette slik at alle som ønsker det, får ta del i arbeidslivet. I budsjettet til kommunalkomiteen, som ledes av Helge Andre Njåstad(FrP), ligger det et viktig gjennomslag, nemlig større muligheter for funksjonshemmede i arbeidslivet.

Satsingen for å få flere traineeplasser til funksjonshemmede i staten løses ikke alene med økte bevilgninger. Her løses utfordringene best mulig gjennom et systematisk arbeid for å rekruttere flere statlige virksomheter til å ansette personer med funksjonsnedsettelser.

For FrP er dette en hjertesak. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ikke falle utenfor. Og siden det er mange som har vanskeligheter med å få innpass i arbeidslivet, mener jeg det er positivt at regjeringen gjør et krafttak i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Neste års satsing på flere traineeplasser er utelukkende positivt og et godt utgangspunkt for å hjelpe flere ut i jobb og jeg håper økningen vil gi personer med funksjonsnedsettelser bedre jobbmuligheter framover.

Å finne Inngangsnøkkelen til arbeidslivet er ikke alltid like lett og noen møter større hindringer enn andre. Jeg og FrP mener at alle skal ha like muligheter til å ta del i arbeidsmarkedet, dette er ikke bare viktig for enkeltmennesket men også for samfunnet for øvrig. Med 200 nye arbeidsplasser håper jeg 2017 byr på større muligheter for framtiden.