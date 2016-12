- Årets julegave til Vesterålen

Ja nå er det kun dager til Sortland og Vesterålen mister en ambulansebil, dette på grunnlag av den vedtatte ambulanseplanen for Nordlandssykehuset.

Som dere sikkert husker er vi som til daglig jobber i Ambulansetjenesten uenige i hvordan en er kommet frem til at dette kan være forsvarlig for oss som bor i regionen.

Man kan stille seg spørsmålet om hvordan en skal en regne ut forsvarlighet for oss som bor i regionen. Det er ett faktum at vi ikke blør saktere eller har bedre tid for endelig behandling dersom vi blir rammet av blant annet hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Vi mener at beslutningene er tatt på feil grunnlag, og at det vil kommer til å få konsekvenser for enkelte pasienter. Vi som arbeider i ambulansetjenesten ser at det vil bli problematisk å holde en god ambulanseberedskap når en fjerner en ambulanse i regionen.

Videre vil reduksjoner i antall aktive timer i vakt føre til lengre tid før den enkelte får hjelp av ambulansetjenesten. Dette er for så vidt kjente problemstillinger da dette er opplyst om i ambulanseplanen.

I media har klinikksjefen kommet med påstander som antyder at den faglige dyktigheten på Ambulanse arbeiderene er dårlige og at vi nå får flere kurs som skal føre oss til verdenstoppen når det gjelder dyktighet (32 timers kurs pr. år). Slik som ambulansepersonellet tolker det kan man da ved å doble antallet fagtimer redusere med nok en bil og dermed være helt uten ambulanse i den mest folkerike kommunen i Vesterålen. Dette vil i så fall gå ut over flere i distriktet. Man kan jo lure på om det da anbefales at en skal sende pasientene per mail eller per fax.

Får håpe at han er sitert feil når han kom med slike påstander. For oss som til daglig jobber i en psykisk og fysisk krevende jobb, vil hverdagen etter 2. januar 2017 bli betydelig forverret. Dette på grunn av flere oppdrag på den gjenværende ambulansen. Det må heller ikke være tvil om at flere timer i døgnet på passiv vakt vil føre til lengre responstid. Årsaken til dette er at det vil ta lengre tid før ambulansen er på tur ut til pasientene. Dette er noe pasientene vil bli skadelidende av.

Det er ett paradoks når en daglig ser opplysningskampanjer om hvor viktig tidsfaktoren er blant annet i forhold til hjerneslag. Mottoet i kampanjen mot hjerneslag er som kanskje noe har merket seg «hvert sekund teller» forstå det den som kan at en da velger å se bort fra tidsfaktorene. Vi gjør det ikke.

Ambulanseplanen og hvordan den skal implementeres i Vesterålen vil også få konsekvenser for personellets mulighet til å restituere seg mellom vaktene. Det er verdt å merke seg at allerede i dag er det flere av oss som føler presset i forhold til manglende ressurser og muligheten til å gi rask og god hjelp ved alvorlige og kritiske hendelser.

Nå må en ikke misforstå at vi ikke ønsker oppdatering og kurs. Dette er et stort savn i Nordlandssykehuset slik som i resten av helseforetakene. Vi ønsker dette velkommen, men det blir rart for oss at vi kan bli for sene ut til pasient på bekostning av kompetanseutvikling. En kompetanseutvikling som burde være en selvfølge etter vår mening. Vi i Ambulanse tjenesten ønsker å være oppdatert, men vi ønsker også å rekke ut til pasienten før det er for sent.

Som plaster på såret skal Vesterålens befolkning ta til takke med en såkalt hvit ambulanse (pasientreiser). Det hadde vært vel og bra med det om det var for å styrke beredskapen. Men ikke slik som nå der en kutter i akuttberedskapen og skal ha dette som erstatning for redusert akuttberedskap.

For oss er det helt tydelig at dette gjøres for å spare penger. Dette bekreftes i ambulanseplanen. Omleggingen har ikke hatt som mål å utvikle tjenesten til det bedre men hatt som mål å minimalisere bruken av ambulanser. Dette skulle angivelig føre til reduserte kostnader for sykehuset.

Dette er noe vi ikke skjønner, tidligere transporterte vi disse pasientene når det var ledig tid og kostnaden var bare drivstoff. Dette da en allerede hadde betjent ambulansen med personell. Nå har vi fått dette ut på anbud som er en tilleggskostnad. Slik vi ser det har vi tatt fra akuttberedskapen som hadde kapasitet i rolige perioder og ført pengene over i private hender slik at akuttberedskapen blir redusert.

Vi er sikker på at når regnskapet for disse foreslåtte innsparingene legges frem til slutt, vil en se et merforbruk i millionklassen, og da har vi ikke tatt med at det er brukt flere millioner til konsulenter under hele prosessen.

Vi ønsker også å diskutere kvaliteten på denne tjenesten og om det blir kjørt pasienter med denne Hvite Ambulansen(pasientreiser) som skulle ha vært kjørt med Ambulanse. Her trenger sykehuset en tilbakemelding fra pasienter eller pårørende.

Når vi diskuterer dette med våre ledere ang. økonomi får vi til svar at dette går fra andre budsjetter. Dette er noe vi ikke skjønner for dette kommer fra samme pengebok å en kan kalle det hva en vil. Men dette er våre skattepenger (må visst være sykehus økonom for å skjønne dette!).

Det brukes mange ord å utrykk for å rettferdiggjøre denne prosessen, og et av dem er flåtestyring (AMK flytter ambulanser ut fra behov).

Det vi ser er at dette i praksis fungerer dårlig, så hvordan dette skal bli bedre bare ved å sette en dato for bortfall av en Ambulanse på Sortland er for oss ett mysterium.

Slik vi ser det vil vi etter 0201 2017 få en betydelig dårligere Ambulansetjeneste i Vesterålen. Beredskapen blir dårligere og den økonomiske gevinsten er høyst usikker. Tar man med utgiftene til den hvite ambulansen er vi temmelig sikre på at totalregnskapet for oss skattebetalere vil øke i millionklassen

Det at en har fjernet en ambulansebil i Vesterålen har vi kjempet mot i over et år uten å nå frem, så nå er det kun tiden som vil vise om dette er en rett beslutning.

Min oppfordring til befolkningen i Vesterålen er at vi fortjener en god Ambulanseberedskap med våre dyktige Ambulansearbeidere også i fremtiden. Dette vil vi kun få dersom beredskapen er god, våre Ambulansearbeidere er godt rustet til å utføre de oppgavene de blir satt til. Dersom det oppleves av pasient eller pårørende at behandlingen ikke er god, eller at en ikke fikk den type transport til sykehus som må kreves ut fra sykdomsbildet, eller at Ambulansen ikke kom tidsnok må dette meldes fra om, enten til media eller til helsetilsynet.

Som avslutning vil jeg bare si at vi som jobber i ambulansetjenesten alltid vil gi pasientene den beste behandling ut fra de verktøyene vi har til rådighet.