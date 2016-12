– Forlanger åpenhet om responstid

Politimester, Tone Vangen, har nå sendt innstillingen om hvor tjenestestedene til politiet i Nordland skal være til Politidirektoratet. Nordland politidistrikt vil få et spesielt stort ansvar for å sikre at folk får hjelp der de bor.

Om lag 10 prosent av folket i Nordland får mer enn 45 minutter kjøretid til nærmeste tjenestested. Denne geografiske utfordringen må følges nøye. Senterpartiet forlanger stor åpenhet om politiets responstid.

Vold, drap, ran, voldtekt og overgrep i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som må prioriteres høyt, ellers svekkes tilliten til politi og rettsvesen. Alle, uansett bosted, skal kunne føle at sikkerheten blir tatt vare på av et politi som er til stede. Senterpartiet vil ha et politi hvor ressursene brukes på polititjenester, ikke på økt byråkrati. Politiets nærvær må ikke svekkes med den nye reformen.

De nye grensene for politidistrikt og lensmannskontorer bør forankres i folkevalgt organ, ikke bare i Politidirektoratet. Det er statens oppgave å sørge for at hele befolkningen har en god politidekning, uavhengig av geografi. Det er av stor betydning i Nordland at lokal tilstedeværelse, tilfredsstillende responstid, materiell og kompetanse styrkes.

Senterpartiet i Vesterålen