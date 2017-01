– Bærer preg av mangel på kunnskap

Les Iversens innlegg om rødnissene i Blåbyen her.

Arne Emil Iversen sitt innlegg bærer i beste fall preg av uvitenhet og mangel på kunnskap om hvordan økonomien i en kommune styres. Når Arne Emil Iversen greier å påstå at man kan ansette tre sykepleiere for det beløpet som en privat aktør vil forskuttere i gatelys, ja da er man langt på viddene i økonomisk styring.

Det er heller ikke riktig at vi har brukt 1 million på å kvitte oss med rådmannen. Jeg vil for det første minne om at det var et enstemmig kommunestyre som vedtok å ikke fornye åremålet med daværende rådmann, og kommunestyret vedtok samtidig å konstituere økonomisjefen i rådmannsstillingen. Uten at det ble leid inn ekstra ressurser. Forrige rådmann hadde sin lønn til hans avtale utløp. Det er slik det fungerer i det norske arbeidsliv. Det tror jeg for øvrig at Arne Emil Iversen er godt kjent med.

Det stemmer heller ikke at det er brukt 600 000 til å «kvitte seg» med havnesjefen. Det er enkle og feile regnestykker som Arne Emil Iversen bruker for å gi et helt feil bilde til Sortlands innbyggere. Det er brukt om lag 250 000 i advokatutgifter. Dette er offentlig kjent, og det er beklagelig at Iversen ikke bruker de offisielle tallene istedenfor egenprodusert tallmateriale. Arne Emil Iversen unnlater å si at det enda ikke er foretatt ny ansettelse av havnesjef. Så regnestykket her er ganske annerledes enn det som Iversen presenterer. At det betales lønn ut oppsigelsestid er helt i tråd med de rettigheter arbeidstakere har.

Det er fint at noen tilbyr seg å forskuttere gatelys, men er det riktig? Hva med de som ikke kan gjøre det? Skal disse forbli uten gatelys? Når skal de prioriteres? Forskuttering er jo kun et lån som må betales tilbake. Vi sier nei til det, fordi vi vil ha styring med egen økonomi.

Jeg tror det blir et godt år i 2017 for Sortland med mer penger til gatelys og mer penger til veier. Vi har også prioritert kvalitetstiltak i skolen og vi fortsetter satsing på god eldreomsorg i kommunen.

Jeg er mer bekymret for den regjeringen som styrer landet som har som mål å rasere distriktene, ta ned kommuneøkonomien slik at vi ikke kan levere gode tjenester til innbyggerne og som vil legge ned hele Nord-Norge. La oss håpe at vi slipper å bruke denne våren til å kjempe mot nedleggelser av skattekontor, mattilsyn, lensmannskontor og forsvar. Vi trenger ei ny regjering som vil kommunene vel og som mener at det viktigste vi gjør er å tilby gode offentlige tjenester til befolkningen.

Jeg tror det er tid for å bruke energien vår til det beste for innbyggerne og at nissene får fred til neste jul.

Godt nytt år ønskes til alle Sortlands innbyggere.

Tove Mette Bjørkmo, ordfører Sortland (Ap)