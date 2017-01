- Helsehuset må samle helsetjenestens førstelinje

Etablering av helsehus på Sortland må ha som overordnet mål å samle helsetjenestens førstelinje til en mest mulig effektiv og kompetent enhet. Fysisk nærhet mellom tjenestene gir bedre muligheter for samarbeid og koordinering og gjør det enklere for brukerne å nå tjenestene. Bedre samarbeid og koordinering vil ikke bare komme det kurative arbeidet til gode, men ikke minst det forebyggende arbeidet overfor alle aldersgrupper.

Beliggenhet.

Helsehuset må ligge sentralt på Sortland, gjerne midt i sentrum. Det må være lettest mulig adkomst for brukerne.

Bygget

må fremstå lyst og romslig, med et innbydende inngangsparti. Brukerne må møtes av et mottak, med ansvar for informasjon og med skjerming som ivaretar konfidensialitet for den enkelte.

Venterom må være romslige og trivelig innredet.

Arbeidsforholdene for de ansatte (kontorene) må være av hensiktsmessig størrelse og det må legges tilrette for et godt arbeidsmiljø. Slikt har konsekvenser for rekrutteringen av fagfolk (som vi er avhengige av).

Kafe eller kaffebar vil være et viktig miljøtiltak i bygget.

Bygget bør inneholde rom som kan fungere som møterom/møteplasser for ulike brukergrupper og brukerorganisasjoner og treningsrom.

Hvilke tjenster bør samles?

Legetjenesten inkl. kommuneoverlegen, helsestasjonen, psykisk helsetjeneste og rusarbeid (samtaledelen), tjenestekontor for hjemmetjenestene, miljørettet helsevern, frisklivsentral og helseadministrasjonen bør som et minimum være å finne i helsehuset.

Vi slutter oss til utredningens påpeking av at hjemmetjenestene b. a. av praktiske grunner være best plassert ved Lamarktunet som nå.

Vi slutter oss også til at kreftsykepleien fortsatt holder hus på Lamarktunet.

Hva gjelder legetjenesten er vi kjent med at det fra legehold tas til orde for to kontorer i kommunen, noe som kan bety at nåværende kontor i rådhus II opprettholdes. Vi stiller oss spørrende til om dette er den beste løsningen. Dette virker ikke rasjonelt med tanke på hjelpepersonell og laboratorie. Vi er derfor av den mening at all legetjeneste samles i helsehuset, og at et eventuelt behov for mindre grupper løses ved å danne f. eks. to team i helsehuset. Dette kan bl. a. gi muligheter for å bygge opp et mer avansert laboratorium og personell med spesialkompetanse.

Ny frisklivsentral med fokus forebyggende arbeide blant eldre bør være en svært viktig del av helsehusets tilbud. Det jevnt økende antallet eldre de nærmeste årene tilsier et intensivert forebyggende arbeid. Frisklivsentralen bør ha fokus på hjelp til selvhjelp, kosthold, fysisk helse og psykisk helse (bl. a. ensomhet), boligspørsmål, tekniske hjelpemidler, personlig økonomi, miljøtiltak og andre forhold som har betydning for livet som senior.

Apotek.

Det vil være av praktisk betydning for både ansatte og brukere om det var mulig å etablere et apotek i helsehuset. Blir helsehuset en del av kulturfabrikken er der imidlertid nærhet til apotek i Skipsgården.

Frivillighetssentralen.

Erfaringer fra andre kommuner viser at det er praktisk å ha frivillighetssentral tilknyttet helsehuset.

Varmvannsbasseng.

Varmtvannsbasseng har stor betydning for bl. a. revmatikere. Nåværende løsning er ikke ideell. Vi mener imidlertid at nytt basseng bør samlokaliserers med kommunens svømmeanlegg. Det gis bl. a. muligheter for å knytte det til funksjoner som badstu/dampbad, boblebad, treningsapparater o.l.

Alternativene i utredningen.

Vi er av den oppfatning at alternativ 1 - Helsehus i kultursamarbeid er et svært interessant og trolig det beste alternativ bl.a. basert på at her ligger det betydelige muligheter for sambruk. Vi forutsetter at det er muligheter for felles bruk av f. eks. møterom. Kafe er allerede etablert i bygget.

Plasseringen er gunstig, svært sentralt på Sortland.

Det forutsettes imidlertid at våre synspunkter på hvilke tjenester som bør samlokaliseres lar seg løse innenfor dette alternativet, noe vi i utgangspunktet tror vil være mulig.

Vi mener at Sortland, når det først satses på et helsehus, bør gjøre dette mest mulig ideelt og skikkelig. Vi ser derfor alternativ 4 (nybygg) som den alternative løsningen vi har mest tro på.

Alternativene 2 og 3 i utredningen virker noe «uferdige» og uklare.