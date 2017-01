- Arbeiderpartiets nei til Nord-Norge

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland (Ap) sendte denne uken ut en kronikk til en rekke aviser i Nordland, der han hevder at Høyre og oljeindustrien har sviktet Nord-Norge, og ikke sikret at inntekter og arbeidsplasser fra oljeindustrien tilfaller landsdelen vår. Norvoll kunne vel forsiktig sagt vært mer heldig med timingen sin. For det er bare dager siden Arbeiderpartiet stengte døren for konsekvensutredning av det aller meste av Lofoten, samt Vesterålen og Troms, og dermed sa nei til nye arbeidsplasser og ny aktivitet i nord.

Arbeiderpartiets egen vingling i denne saken er likevel ikke det det eneste som gjør Norvolls kritikk underlig. I sitt innlegg maler han også et dystert bilde av et Nord-Norge i den dypeste nød, og forsøker å tegne et bilde av en regjering i Oslo som ikke bryr seg om Nord-Norge. Heldigvis lar nok nordlendinger flest seg neppe skremme av dette budskapet – for det stemmer jo ikke.

Realiteten er at det knapt har gått bedre i nord. Arbeiderpartiet har bevisst nedsnakket ringvirkningene i nord hele tiden, og det kan virke som det har vært en strategi for dermed å ende opp med at de nå bare vil konsekvensutrede en liten del av et område som naturlig hører sammen.

Da PUDen for Aasta Hansteen ble fremmet, ble det estimert at leveransene fra nordnorsk industri skulle utgjøre 450 millioner kr. Nå er situasjonen en helt annen. Innen feltet kommer i drift i 2018 er det forventet at nordnorske leverandører vil ha levert varer og tjenester for om lag 1,3 milliarder kroner. Dette må en vel kunne si er aktivitet i nord som har skapt lokale ringvirkninger i nord – og et poeng som beleilig ble glemt av Norvoll.

Men det er ikke bare oljeindustrien som går bra i nord. Det er rekordvekst og -eksport uten sidestykke i sjømatnæringen. Vi får besøk av flere turister enn noen gang. Og regjeringen har tatt grep for fremtiden, det er satt i gang geologisk kartlegging for fremtidig vekst i mineralnæringen og vi bygger vei som aldri før. Fasit er at landsdelen vår har historisk høy sysselsetting – eksempelvis har Troms ikke hatt lavere arbeidsledighet siden 1978.

Denne uken la Høyre fram forslag til nytt partiprogram. Vi har klare målsettinger for Nord-Norge og ikke minst har vi en politikk for verdiskaping som viser at vi har tro på nordlendinger og alle andre som vil skape nye arbeidsplasser og verdier:

- Vi vil konsekvensutrede hele Lofoten, Vesterålen og Senja fordi vi mener disse områdene henger sammen og fordi nytt leteareal er avgjørende for landets viktigste næring

- Vi skal gjøre Norge til den fremste arktiske nasjonen når det gjelder næringssatsing, innovasjon og bærekraftig forvaltning av naturressursene på hav og land.

- Utarbeide en samlet strategi for innsatsen i nordområdene for å fremme nasjonal vekst og flere arbeidsplasser i nord.

- Opprettholde et høyt nivå på investeringer i infrastruktur for å styrke norsk reiselivsnæring og bedre konkurranseevnen for eksport av varer.

- At nye statlige arbeidsplasser som hovedregel skal etableres utenfor Oslo.

- Gjennomføre skattereformen med lavere selskaps- og personskatt for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser.

- Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.

Vår landsdel er et skattkammer av naturressurser i form av energi, fisk og mineraler. Men det er folk som er vår viktigste ressurs. Derfor skal vi fortsette å satse på kunnskap i skolen og vi skal gjøre det enklere å skape verdier for de som tør å satse. Høyre tror på Norge og vi tror på Nord-Norge.