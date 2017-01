- Lov og lov, fru Blom

Eidesen-utvalget i sin innstilling «Et fremtidsrettet kvotesystem» (NOU 2016: 26) legger til grunn at via systemet med kjøp og salg av kvoter i fisket «omsetter aktørene i praksis fisketillatelser og kvoter, mens det ifølge lovgivningen er staten som tildeler disse» (s. 84).

I et utvalg som ledes av lagmannen i Hålogaland lagmannsrett fremstilles dette himmelropende lovbrudd – ranet av allmenningen for det formålet personlig å berike seg. som en liten ubetydelighet; «dagens kvotesystem som komplekst og uoversiktlig og dermed vanskelig å forstå for allment interesserte» (s. 84).

Ja, vanskelig å forstå for allment interesserte, jommen «sa jeg smør». Man ville ha forventet at juristene hadde «hoppet på stolene» (slik som Stortinget uttrykte det i forbindelse med loven om utvinning av kontinentalsokkelen i 1963). Men nei, her sies ikke sannheten, om ranet, i stedet sier utvalget at «ran og ran… pytt, pytt». La oss legalisere det! Et utvalg oppnevnt av den kongelige norske regjeringen vil med åpne øyne si: La oss lovbruddet bli lovlig! Tro det den som vil!

Lovbruddet har medført at de 100 største rederiene «eier» 50 % av alle norske fiskeressurser. Det har medført at fiskevær etter fiskevær slukker lysene for godt.

En støtter til Senterpartiet vil garantere for at dette ikke skal få skje.