- Utredninger, konsekvenser og «kompromisser»

De fleste har nok fått med seg et forslag fra Ap som går på et kompromiss i forbindelse med petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det som forundrer undertegnede er at Ap overhodet tenker en slik tanke, spesielt med tanke på alle utredningene som er lagt på bordet allerede. Man kan lure på hva som egentlig er årsaken til et slikt «kompromiss-forslag», er det på grunn av at de ikke har lest de rapportene som allerede er kommet, og som Ap faktisk har vært med på å bestille mens de satt i regjering, eller er årsaken at konklusjonene i disse rapportene ikke passer deres syn på virkeligheten.

En konsekvensutredning etter Petroleumsloven innebærer i realiteten en åpning av områder, uansett hva disse «petrodisiplene» måtte forfekte. Å åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet kan faktisk bety kroken på døra for flere lokalsamfunn i regionene som blir berørt av det. I tillegg har vi faren for desimering av årsklasser med fisk.

Ved et eventuelt uhell kan faktisk en hel årsklasse med larver/yngel av torsk utryddes. Viser her til rapport fra Veritas for noen år siden. De senere år er det også bevist at andre fiskeslag gyter i disse kystnære områdene, blant annet sei, hyse, makrell og sild, i tillegg til andre arter. Det er også bevist at larver/yngel er sårbare for menneskelige inngrep av forskjellige typer.

Det argumenteres installasjoner på bunnen som ikke vil være til hinder for fiske, men en del av petroleumsindustrien er faktisk seismikkvirksomhet, og denne vil medføre store utfordringer når det gjelder utførelse av fiske. Det er nok en grunn for at det for noen år siden ble betalt ut «erstatning» til fiskerne for at de IKKE skulle fiske i de områder det skulle utøves seismikkvirksomhet.

Erfaringer over år har også bevist at «sameksistens» kun er et ord uten innhold for fiskerinæringen, fiskerinæringen er taperne når slik virksomhet trer inn på arenaen.

Man kan jo kanskje begynne å regne på hvilke konsekvenser det har for lokalsamfunnene i områder som åpnes for petroleumsvirksomhet om fiskerne tvinges bort fra områder de har drevet sin næring i gjennom generasjoner. Er kanskje salg av fartøy, med kvoter, og flytting til andre regioner resultatet ?

Vi kan kanskje alle se for oss hva resultatet da blir………………….

Er det «livløse» fiskevær vi ønsker å etterlate til de generasjoner som skal komme etter oss ?

Er det slike «døde» samfunn vi ønsker at turistene skal komme og oppleve, er det slike samfunn turistene ønsker å oppleve ?

Når noen bruker argumentasjonen om arbeidsplasser i regionene for å få gjennomslag for sitt syn om å åpne områdene her for petroleumsvirksomhet kan man faktisk stille spørsmål om det også. Sett i forhold til hva fiskerinæringen i dag skaper av ringvirkninger i disse områdene vil petroleumsindustrien aldri klare å fylle disse skoene.

«Kompromiss-området» til Ap ligger såpass nært installasjoner allerede etablert et stykke sørover, der infrastrukturen er klar for å koble seg opp med rør for mottak/videreforsendelse av eventuell gass eller olje, i tillegg til at det er viktige gyte-/fiskefelt i området.

Skal vi gamble med allerede verdifulle ressurser, som vi kan høste av i uoverskuelig fremtid ved riktig forvaltning, som søørger for verdier til lokalsamfunnene, med å åpne disse områdene for en næring som i all hovedsak er ute etter størst mulig profitt for sine aksjeeiere ?

Kystpartiet vil jobbe for at disse områdene også i fremtiden skal være «bankboksen» for fremtidige generasjoner, slik at man kan høste av disse fornybare naturressursene.

Det er mye man må tenke gjennom når man går til valgurnene til høsten, og dette er bare en av problemstillingene, hvilket parti evner best å ivareta interessene og verdiene til samfunnene langs kysten ?

Kanskje Kystpartiet er et godt alternativ, et parti som i stor grad baserer seg på en struktur der enkeltmennesket, og samfunnene de lever i, står i fokus, og som ikke blir styrt fra sentralt hold ?