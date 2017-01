Skaper verdier i nord – svar til Wenche Cumming

Man skal ikke tro, man skal vite. Wenche Cumming kan gjerne tro olje og gass i nord har vært dårlig for Norge. Vi vet hun har feil.

Wenche Cumming bommer når hun tror at det nordnorske oljeeventyret har påført staten større utgifter enn inntekter i sitt motsvar i en debatt som har gått i avisene i Vesterålen. Vil gjerne se regnestykket hun bygger den troen på. Siden det nordnorske oljeeventyret begynte har vi eksportert olje og gass for over 300 milliarder kroner fra feltene Norne, Skarv og Snøhvit. Bare i 2014 ble det eksportert olje og gass for halvannen gang så mye som all annen eksport fra Nord-Norge. På toppen av dette kommer inntekter fra inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og en lang rekke virkninger i andre næringer som nyter godt av aktiviteten i nord.

Ringvirkninger i Nord: Svar til Geir Seljeseth, Norsk olje og gass – Når Seljeseth garanterer store ringvirkninger i Lofoten, Vesterålen og Senja, så lover han mer enn Statoil-sjef Eldar Sætre og pressetalsmann Morten Eek, skriver Wenche Cumming, leder av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Wenche Cumming burde dra til Hammerfest. Der kan hun med egne øyne se ringvirkningene oljenæringen har gitt. Sortland – som Cumming sammenligner med – hadde et helt annet utgangspunkt enn Hammerfest. I Hammerfest er den nedadgående trenden snudd. Byen slet med fraflytting og skral kommuneøkonomi. Etter oljens inntog har mye endret seg. Arbeidsledigheten synker. Kommunens inntekter stiger. Fraflyttingen synker. Innbyggertallet stiger. Pessimisme snudd til optimisme. Byen og regionen har fått et løft. Det bygges som aldri før og det gir ringvirkninger langt utover kommunens grenser. Dette skyldes olje- og gassvirksomheten.

Ringvirkningene fra oljevirksomheten i Nord er allerede betydelige. Samtidig må vi ha med oss at oljeeventyret i Nord-Norge så vidt er i gang. I Nord har vi foreløpig kun produksjon fra fire felt. I resten av landet er det over 70 felt. På sikt vil de bli åpnet flere felt som vil generere flere arbeidsplasser og inntekter. De største ringvirkningene ligger foran oss.

Vi skjønner at industriledere i nord mener at ringvirkningene burde vært større, men det er en realitet at tusenvis av mennesker i Nord-Norge har sin arbeidsplass i oljen. Engasjerte og kloke medarbeidere med kjærlighet for Nord-Norge skaper enorme verdier for Norge og lokalsamfunnene. Ingen andre næringer er i nærheten av å være like innbringende som oljenæringen. Det vil vi fortsette med å være i mange tiår fremover. Så er det selvsagt et politisk valg hvor aktiviteten skal komme. Det som er helt sikkert er at blir det ikke aktivitet så blir det i alle fall ingen ringvirkninger.