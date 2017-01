- Kjenn etter – lytt til egen kropp

Ingen er dessverre for unge til å få kreft, selv om det heldigvis skjer sjelden. Desto viktigere er det derfor at leger og helsevesen tar unge mennesker som kommer med usikre symptomer på alvor. For livmorhalskreft er det gjort et betydelig arbeid for å forebygge sykdommen, men samtidig må vi advare mot at godt forebyggende arbeid blir en sovepute i forhold til å ta sykdomssymptomer på alvor.

I Gynkreftforeningen har vi denne uken valgt å sette et ekstra søkelys på livmorhalskreft, som er den kreftformen som i større grad rammer yngre kvinner enn eldre. Samtidig er dette en sykdom som kan forebygges, og det er gjort mye godt og viktig arbeid for å sikre dette.

Screeningprogrammet mot livmorhalskreft har vært en suksess og har ført til at mange tilfeller av celleforandringer har blitt oppdaget før de har utviklet seg til kreft. HPV-vaksinen som nå også tilbys gratis til alle kvinner født 1991 til og med 1996 er et stort og viktig tiltak i forebyggingsarbeidet!

Gynkreftforeningen oppfordrer alle kvinner – uansett alder om å lytte til kroppen, oppsøke lege dersom man merker forandringer i underlivet og kreve en undersøkelse og celleprøve uansett om lege eller helsepersonell mener det ikke er nødvendig. Å bli tatt på alvor ved bekymringer er også viktig forebyggingsarbeid og fakta er at å oppdage livmorhalskreft tidlig nok redder liv.