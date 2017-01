- Krever Nordlandssykehuset innsetter ambulanse som er fjernet

Til tross for massive protester fra befolkningen i Sortland og øvrige Vesterålen kuttet Nordlandssykehuset ut en av to ambulanser i Sortland fra 1.1.17. Det har ikke manglet på advarsler fra lokalbefolkningen, politikere, organisasjoner og ikke minst fra fagfolk i helse- og omsorgssektoren.

Selv etter flere innmeldte avvik siden nyttår mener Nordlandssykehuset at beredskapen er god nok. Sågar sies det fra Nordlandssykehuset at om det kommer mer penger til ambulanser, vil Sortland ikke bli prioritert.

Det er viktig å minne om at som senter i Vesterålen utgjør ambulansen her en ekstra beredskap for resten av Vesterålen når de lokale ambulansene er opptatte.

Vi minner også Nordlandssykehuset på om at en ambulanse er mye mer enn transport til sykehuset. Med sine fagfolk ombord er ambulansen en sikkerhet for å få utført den første avgjørende behandling før sykehuset nås.

Hvor mange avvik skal til før Nordlandssykehuset innser behovet for to ambulanser i Sortland? Skal det være nødvendig med flere alvorlige hendelser eller at noen dør før alvoret går opp for Nordlandssykehuset?

Sortland Arbeiderlag krever at Nordlandssykehuset gjeninnsetter den ambulansen som er tatt bort i Sortland snarest!