- Politireformen er helt nødvendig

Nærpolitireformen møter motstand fra forskjellige aktører som mener at politiet er bra som det er, og at det ikke er behov for reform. Men kritikerne kan ikke ha fulgt godt med: En rekke rapporter har gjennom mange år stilt kritiske spørsmål ved politiets ressursbruk og resultater. Her et noen eksempler:

«Politiets budsjett har økt med 83,3 pst., og det er bevilget nærmere 1100 nye tjenestemannsstillinger i politiet. Lensmennene har fått økt sine budsjett med 74,7 pst. Og fått nær 400 nye stillinger. Så kan vi spørre oss selv: Har det blitt bedre? Det er tid for at både det politiske liv og samfunnet som sådant stiller krav til bedre uttelling når det gjelder ressursbruken, eksempelvis en større aktivitet og synliggjøring av politi- og lensmannsetaten på de tider av døgnet kriminaliteten begås».(Justiskomiteen 1992).

«Våre undersøkelser viser at samfunnets behov for politioperative tjenester, statistisk sett, er ganske forutsigbart, men at politiet i liten grad har nyttiggjort seg denne kunnskapen til å planlegge og styre personellets tjenestetid». (NOU 2012:14, Rapport fra 22. juli-kommisjonen).

«Det er grundig dokumentert gjennom både interne og eksterne evalueringer at dagens styring av politiet ikke fungerer tilfredsstillende». (Norges offentlige utredninger 2013: 9).

«Representanter for ledelsen i Politi-Norge er i intervjuer med kommisjonen foreholdt denne uttalelsen og har i det store og hele sagt at beskrivelsen av fravær av kobling mellom mål og ressurser dessverre er en dekkende beskrivelse av situasjonen. Kommisjonen finner dette urovekkende».(NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen).

«Tross god ressurstilgang har man ikke evnet å utvikle en effektiv organisasjon eller gi dagens politi nødvendig tidsmessig teknologiunderstøttelse». (NOU 2013:9).

Behovet for endringer av politiet er gjennomdokumentert. Politiet er ineffektivt organisert. Politiet er for lite synlig og for få saker oppklares. Derfor gjennomfører Høyre i regjering en politireform. En politireform som burde vært gjennomført for lengst.