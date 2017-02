- Nærpolitireformen skal gi et bedre og mer kompetent politi

DDE artisten Bjarne Brøndbo hadde et innlegg i VG 06.02. hvor han etterlyser politikere som tørr å ta styringen, han etterlyser politikere som står sammen om de virkelige viktige valgene for vår velferd og vår fremtid. Jeg skjønner godt at han etterlyser politikere som tørr å stå i stormen, tørr å ta viktige avgjørelser, og ikke bare være opptatt av kortsiktige gevinster i form av oppgang på meningsmåling.

Vi ser det i flere saker nå at sentrale politikere ikke står i de viktige avgjørelsene enten i redsel for å miste oppslutning eller bare for å være uenig med sittende regjering.

Politimestrene har gitt sin anbefaling av hvordan politistrukturen i morgendagens politi skal være. Politiet selv har gjennom diverse utredninger sett at det var nødvendig med endring, og nesten et enstemmig Stortinget har fulgt opp gjennom vedtaket om nærpolitireform.

Men som vanlig når det foreslås en endring så blir det møtt med skepsis og usikkerhet;

Det var mye styr når postkontorene rundt omkring ble lagt ned i sin tid og erstattet med post i butikk – hvem stod i front mot nedleggelsene? – jo Senterpartiet. Hvem vil ha tilbake køståing på postkontoret, og miste muligheten til å hente posten på kveldstid når butikken er åpen?

Det har vært mye diskusjon rundt kommunereformen, en reform som de fleste politikerne både i kommunene, men ikke minst på Stortinget ser nødvendigheten av. Det viktigste med reformen er at du som innbygger skal sikres like god tjeneste og tilbud uavhengig om du bor i Brønnøysund, Bø eller Bodø. Noen har vært mer opptatt av å skape et inntrykk av avstand til regjering og flertallsvedtak på Stortinget enn å bidra til å gi innbyggerne trygghet for at denne reformen gjennomføres nettopp for å gi deg som innbygger et like godt tilbud uavhengig av hvor du bor. Et godt eksempel som viser at det er langt fra hva de sier og hva de gjør er Senterpartiets håndtering av sammenslåing med Bodø kommune. Her fikk Steigen, med Sp ordfører, som en del av avtalen garanti for at kommunens tre grendeskoler skulle bestå. Steigen og Senterpartiet takket nei til kommunesammenslåing med det resultat at de må legge ned tre grendeskoler. Her driver altså Senterpartiet sentraliseringspolitikk i sin egen kommune, men roper opp når noe endres utenfor sin egen kommunegrense. Sentralisering starter med at grendeskoler og postkontor legges ned har jo vært Senterpartiets mantra.

Så tilbake til politireformen. Politimestrene rundt om i landet har jobbet godt og gjennomført gode prosesser i kommunene og med ansatte og ledere. Politimestrene foreslo å legge ned totalt 130 lensmannskontor fra 340 til 210 kontor. Politidirektøren foreslo i sitt endelige forslag en reduksjon fra 340 til 221 lensmannskontor rundt i landet. Dette gjøres for å skape et bedre politi landet rundt. Nå engasjerer Senterpartiet seg også her og bidrar til å skape frykt for polititjenestene ute, om at når lensmannskontoret forsvinner ja så forsvinner også min og din trygghet. Men er det det som reelt skjer? Har ikke vi alle politikerne ansvar for å lytte til erfarne politifolk, til politikere som har stått i det, til erfaringer ved tidligere endringer. Rett og slett tørre å være politikere som tar ansvar for fremtiden.

Nå kommer det inn flere eksempler som viser at om lensmannskontoret forsvinner, så får en faktisk et bedre politi.

Ordfører Lars Kristian Evjenth (Ap) i Sørfold viser til gode erfaringer fra sammenslåinga med at de fikk flere patruljer på ettermiddagstid og i helgene. Politiet har etter hans erfaring blitt faglig sterkere.

Fra Sørreisa kommune i Troms kommer også god tilbakemelding. Lensmannskontoret ble slått sammen med Finnsnes for fem år siden. De var også sterkt i mot nedleggelsen den gang. Fem år etter er ordføreren glad det gikk som det gikk, og ordføreren har ikke noe ønske om å få tilbake lensmannskontoret. «Vi har fått en bedre polititjeneste etter at lensmannskontoret ble lagt ned. Vi har fått mer synlig og tilstedeværende politi, som fungerer preventivt og effektivt, sier ordfører Jan-Erik Nordahl (Ap)»

Lensmann Arnold Nilsen i Finnsnes er også klar på at nærpolitireformen vil gi en bedre kvalitet. «Satsingen på nærpoliti, i betydningen politipatruljer i bil har bidratt til både bedre forebygging av kriminalitet, høyere oppklaring og større trygghet for publikum.»

Hva om vi politikere tar det ansvaret det er i å være samfunnsutviklere, ser at måter en løste oppgaver på i går ikke er morgendagens måte. At vi klarer å stå i stormen og ikke vri oss unna det ansvaret vi har som politikere i Norges nasjonalforsamling. Og at endringer vi gjør, gjør vi nettopp for å sikre kvalitet på tjenestene, og trygghet til deg og meg - nå og i fremtiden.