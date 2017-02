Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i Hadsel har stått i stormen denne vinteren. De har måttet tåle til dels krasse karakteristikker som vi i Høyre ikke stiller oss bak. Vi er imidlertid helt i takt med den generelle oppfatningen i befolkninga i Hadsel: Posisjonen har begått et åpenbart løftebrudd. «Vi skal prioritere skolene og de eldre» sa de på standen ved siden av Høyre sommeren 2015. De sa antakelig ikke noe om hvordan.

Ap og Sp forsvarer endringene i skolestrukteren med at de først og fremst skulle "rydde opp" økonomisk. Særlig varaordfører Kurt Jensen har vært tydelig på dette. Gjennom hele 2016 ble Hadsel kommune styrt etter posisjonens budsjett. Høyre vil applaudere at 2016-regnskapet ser ut til å gå i pluss og at tidligere underskudd er dekket inn. Honnøren rettes til Rådmannen, ledergruppa og de ansatte i kommunen. De har ikke hatt en enkel oppgave, men har gjort jobben.

Kommunen starter 2017 i «0» og posisjonen kan ikke peker bakover lenger. Nå er deres økonomiske disposisjoner å vise egen politikk. Hva gjør så Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Jo, de skal bruke 150 millioner kroner på renovering av et gammelt skolebygg på Stokmarknes. Et skolebygg som i tilstandsrapporten får tilnærmet stryk. Og det når en splitter ny skole ble bygget på Melbu for vel 100 millioner kroner. Ap, Sp og Sv vil altså heller bruker 150 millioner kroner på et gammelt bygg fremfor 100 millioner kroner på et helt nytt bygg, hvor man i tillegg får tatt høyde for fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Dette er ikke økonomisk forsvarlighet, dette er økonomisk galskap!

Dessverre stopper det ikke her. Makta har valgt å øke eiendomsskatten i Hadsel. For noen er kanskje dette greit, jeg vet ikke, men det må i så tilfelle være for de som bor i husstander med to voksne i inntektsgivende arbeid, og hvor boligen ikke er av de største og nyeste. Fakturaen rammer hardere for de som eier og bor alene, de som nettopp har bygd i Hadsel, for ikke å snakke om de uten inntekt (pensjonistene) som sitter i et ganske stort hus som er bortimot nedbetalt. Det hjelper ikke å være gjeldsfri når fakturaen kommer i posten. Den skal betales med penger på kontoen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV slår sammen skoleklasser SAMTIDIG som de øker eiendomsskatten. Jeg vil tro noen av velgerne deres reagerer på også dette faktum. De klarer heller ikke berge kulturskolen.

Høyre er ikke imponert over posisjonens økonomiske disposisjoner. Å øke eiendomsskatten, å slå sammen klasser, å redusere kulturskoletilbudet samtidig som man vil renovere et gammelt skolebygg til 150 millioner kroner er ikke å vise økonomisk fornuft eller forsvarlighet. Det er økonomisk galskap.