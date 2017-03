Man skal lytte til erfarne fjellfolk sies det. Det kan være veldig lurt. Spesielt når man beveger seg i en ukjent teig… og med nedsatt sikt…

På www.vol.no 22.feb 2017 kan vi lese hva en gammel traver på Andøya Flystasjon sier om situasjonen der, og hva som skjer i Forsvaret ellers. Levald Larsen, pensjonert offiser, har kjent og kjenner Forsvaret godt etter nesten 40 års karriere i etaten. Larsen gir oss her en brief over hans tidligere teigs fordeler for både Norge og NATO. Han kjenner teigen svært godt. Mannen har også god oversikt over tidslinja og utviklinga i Forsvaret.

http://www.vol.no/meninger/2017/02/22/%E2%80%93Hvorfor-legge-ned-And%C3%B8ya-flystasjon-14294142.ece#cxrecs_s

Jeg har spurt tidligere, men fikk bare byråkratiske svar som er så runde og intetsigende at de ikke har noen verdi.

Så, da spør jeg på nytt:

Hvorfor legge ned en operativ og veldrevet base inneholdende infrastruktur til en verdi på ca 30 milliarder kroner?

Hva kommer det så til å koste å bygge opp nødvendig infrastruktur for MPA på Evenes? Det er ganske mye som må bygges opp der for å operere MPA.

Dette kan da ikke bli annet enn kjempedyrt! Dyrere enn noen både i FD og Regjering tør å snakke høyt om? Og, hvordan skal man få plass til alt?

Hvorfor risikere å rasere 5 naturreservat på Evenes? Vil ikke økt flytrafikk føre til økt kjemikaliebruk og dermed økt utslipp til våtmarkene? Hva da med økt kollisjonsfare med allerede sårbare fuglearter? Hva med livet i vannene – insektene, småkrypene, bekkørreten og de anadrome artene hvis vannene gror igjen på grunn av gjødsling med Urea?

Hva sier miljøorganisasjonene? Hva sier Fylkesmannen? Miljøverndepartementet? Dere er invitert på banen tidligere.

Dette virker både å være skandaløst kostnadsmessig og er svært bekymringsfullt miljømessig.

Jeg har ikke uttalt meg om fly-operative/militærfaglige aspekter som nesten utelukkende taler til fordel for Andøya, det skal de som kan det, de fly-operative, få gjøre.

Og, beklager å si det, men nå kjenner jeg at min tillit til beslutningstakerne er på et lavmål. Spesielt ille er det å lese at Erna Solberg, ved ferdigstillelsen av LTP, skal ha uttalt at hun er stolt av å legge ned Andøya.

I beste fall har hun ikke hatt greie på hva hun har uttalt seg om. Det snakkes om at man skal tenke seg om før man uttaler seg offentlig. Det bør vel også i høyeste grad gjelde våre folkevalgte…eller?