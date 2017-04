- Oljeaktivitet og sikkerhet

Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja ser med sterk uro på ulykkesrisikoen som beskrives av Statens Petroleumstilsyn.

Petroleumstilsynet forteller at de er bekymret for sikkerheten i oljebransjen. Derfor har de nå startet kampanjen «Trenden skal snus», og i kampanjevideoen forteller de hvorfor.

Petroleumstilsynet ser alvorlig på trenden de siste årene, og i videoen setter de fokus på den negative utviklingen de ser. Her er kortversjonen:

Det har skjedd store endringsprosesser i høyt tempo, noe som har gått ut over sikkerheten og ført til økt antall alvorlige hendelser.

De tillitsvalgte får dårligere opplæring og mindre tid. Dette svekker kompetanse, kapasitet og mulighet til å se og vurdere feil og mangler.

Det kommer flere og mer omfattende bekymringsmeldinger enn tidligere, bl.a fra leverandører og entreprenører. Nå også om økt risiko for storulykker.

Redusert bemanningsnivå har ført til dårligere vedlikehold og til flere og alvorlige hendelser.

Selskapene lar oftere være å rapportere om ulykker.

De tillitsvalgte har lenge påpekt disse forholdene: Presset på kostnader er sterkt, ny teknologi tas raskt i bruk og bemanningsnivået er redusert. Kampen om kontrakter er intens, og bare i løpet av de tre siste årene er 50.000 oljejobber forsvunnet. Usikkerhet omkring nedbemanning fører til at ansatte kvier seg for å rapportere om kritikkverdige forhold.

Når vi vet at et utslipp på den smale kontinentalsokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil ha umiddelbare konsekvenser for fiskeriene og industrien på land, er disse opplysninger nok et sterkt argument for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.