Vår tids utvikling og stortingsvalget 2017

Urolige tider krever en helhetlig og fremtidsrettet politikk fra våre to store partier for å bringe landet trygt gjennom de omstillingsprosesser som er nødvendig for å sikre og videreutvikle landet til felles beste for alle.

Små partier i regjeringskonstellasjoner har stor innflytelse på politiske vedtak som ikke alltid samsvarer med stortingsflertallet. Dette forsinker en fremtidsrettet utvikling og har kostet landet ufattelige store summer gjennom mange år.

Er våre demokratiske prosesser tilpasset vår tids utvikling og klarer vi å opprettholde våre grunnverdier i fremtiden og vår kulturarv? Eller er det viktigere å beholde regjeringsmakten for enhver pris selv med dårlige vedtak?

Det er tid for å reflektere over all informasjonsflommen som både er sann og usann og politikere som benekter og avkrefter sine meninger ettersom valg nærmer seg. Er det noen som lurer på hvorfor vi har mange hjemmesittere og politikerforakt i vestlige land?

De vestlige demokratiene er utsatt for manipulasjon som har til hensikt å splitte oss slik at vi blir svake. Dette må ikke skje og mange politikere her hjemme bør begynne å opptre redelig og oppgradere sin egen hukommelse. Bedre hukommelse skaper mindre forvirring og bedre valg med økt tillit hos velgerne.

Godt valg i 2017!