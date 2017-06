– Et fremoverlent og optimistisk Andøy i omstilling

Jeg har tro på fremtiden i Andøy. Var så heldig å få være med på Andøy kommunes omstillingsmøte i forrige uke ved Andøya Space Center, der det var 80 optimistiske representanter fra næringslivet som ville bidra med sin kunnskap i workshop. Dette var en meget positiv opplevelse.

Vi jobber i motvind med nedleggelsen av Andøya flystasjon der vi har et sterkt ønske om at de nye overvåkingsflyene plasseres på Andøya. Selv om man bare fikk 80 millioner til omstilling der man ba om 150, så har jeg tro på omstillingen. Dette fordi at vi i Andøy er kreative og dyktige. Vellykkethet av omstilling kan ikke måles i bevilgete penger til Andøy. Den er bare en startkapital som vi har fått som vi kan kreativt bruke til prosjekter der vi kan innhente annen finansiering. Muligheten for finansiering er mange både nasjonalt og internasjonalt.

Nordland fylkeskommune har penger til omstilling

Nordland fylkeskommune går så det suser og jeg mener at hvis de virkelig mener at de vil støtte opp om Andøy som lokalsamfunn i omstillingen, så er der midler til det. Det er kun snakk om prioritering! Fylkeskommunen hadde et resultat i 2016 på 349,31 mill. før avsetning til fond. Etter avsetning av 171,54 mill. kr til bundne fond ble resultatet 177,77 mill. kr. Det vil si at Nordland fylkeskommune velger selv å avsette så mye som 109,57 mill. kr til disposisjonsfond. Fylkeskommunen velger dermed bare 68,2 millioner som årsresultat. Andøy bør utfordre fylkeskommunen på dette!

Andre samfunn har lyktes med omstilling

Andøy er ikke det første samfunnet i krise som trenger omstilling. Mo i Rana fikk nedlagt Jernverket på slutten av åtti-tallet, omstilte seg og er i dag fremst i Norge på grønn industri og sterke klynger. Myre-gruppen gikk overende på begynnelsen av åtti-tallet og 400 personer stod uten jobb. I dag er Myre et av de viktigste fiskerisamfunnene i Norge hvor det investeres stort i næringen. I Bodø fikk man nedlagt kampflyplassen og den ble flyttet til Ørlandet. Ut av dette har man utviklet det unike prosjektet «Ny by – Ny flyplass». Flyplassen flyttes en kilometer ut og en hel ny bydel står klar til å brukes. Dette er en helt unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene. I forrige uke var FNs eksperter på byplanlegging i Bodø for å gi råd til hvordan den nye byen skal se ut.

Hvordan tiltrekke kompetanse?

Men hva kan vi gjøre i Andøy som er helt unikt? En omstilling kommer mange ganger av at en stor bedrift går konkurs eller legges ned. Det som er spesielt med omstillingen i Andøy er ikke bare at flyplassen legges ned, men også at kompetansen flyttes vekk fra Andøy til Evenes. Det vil si at i tillegg til at det skal skapes arbeidsplasser i Andøy, så skal vi også rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i lokalsamfunnet. Så hvordan kan man gjøre seg lekker og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft?

Det er kamp om kompetansen. NAV rapporterte i desember 2016 at Nordland har 2,3 prosent ledighet. Landsgjennomsnittet var 2,8 prosent. Samtidig fremgår det av NAVs bedriftsundersøkelse (2016) at nordnorske bedrifter melder om vanskeligheter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Utviklingen går i retning av et mer teknologibasert og spesialisert næringsliv. I Nord-Norge vil viktige næringer som sjømat og havbruk, mineraler, olje og gass og reiseliv kreve større fagkompetanse i årene fremover. NITO melder at 8000 ingeniører står uten jobb, samtidig som en tredjedel av arbeidsgivere mangler kvalifiserte ingeniører. Næringslivet og bedriftene i Nord-Norge må helt klart bli flinkere til å selge seg selv. Arbeidsledige på Sør- og Vestlandet må også få øynene opp for mulighetene i Nord-Norge. Derfor blir omdømme til Andøy viktig, hvordan vi snakker om hverandre, om næringslivet, om beslutningstakere, om finansieringskilder m.m. Vi må stå sammen og ville hverandre vel. Det handler om framsnakking av regionen og synliggjøring av alle mulighetene som finnes her i nord.

Bruk energien positivt

Det vi trenger nå er en treningssamling for optimisme og det å kunne mobilisere oss selv til utfordringen til å skape ytterligere utvikling i næringslivet. Andøy har mange naturgitte fortrinn med Andøya Space Center, utviklingsmuligheter innen fiskeri og sjømat og reiseliv/opplevelser. Det skjer en spennende utvikling av havna. Midlene som kommer gjennom Nasjonal transportplan til havna er ikke en del av omstillingen. Midlene har stått i planen og er bare fremskyndet. Det er et viktig poeng å ta med seg. Fiskeri og sjømat er en næring i sterkt vekst i Norge og vår geografiske beliggenhet er vårt fortrinn. Reiseliv og opplevelser er i utvikling i Nord-Norge hvor man merker at vinterturismen er i sterk vekst. Andøy Space Center med sine underbedrifter er en unik høyteknologiklynge med muligheter til å videreutvikle sin spesialkompetanse.

Vi har utfordringer med befolkningen der folk flytter fra slik at vi blir færre og det blir flere og flere eldre, havnen- og flyplassområdet må utvikles og det må finnes kapital til å utvikle arbeidsplasser.

Vi skal stå sammen i Andøy, være kreativ og dyktig og skape flere arbeidsplasser.

Vi skal klare å kompensere mest mulig ved en eventuell nedlegging av Andøya flystasjon.

Vi skal klare å sysselsette 350 arbeidstakere

Vi skal klare å opprettholde befolkningstallet!