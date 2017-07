– Stopp deportasjonene til Etiopia

Leserinnlegg

Natt til 28. juni sto politiet på soverommet til familien på fire i Svolvær. Faren ble tatt med og sendt til Trandum. To dager senere satt han på flyet til Addis Abeba. Siden har ingen hørt fra ham.

Ei mor i Svolvær har mistet mannen sin. To norsk-fødte barn er blitt farløse. I beste fall er han i sikkerhetspolitiets varetekt nå.

Etiopias regime er ikke nådige mot sine kritikere. I 2009 vedtok de Antiterrorloven – som straffer med minimum 10 års fengsel folk som «direkte eller indirekte oppfordrer eller på annet vis tilskynder til terrorisme».

I følge Human Rights Watch blir enhver som motsetter seg regimet, stemplet som terrorist. Journalist og blogger Eskinder Nega ble i september 2011 fengslet og dømt etter denne loven. Folk som har hatt kontakt med Nega, lider samme skjebne.

Den tidligere delstatsguvernøren Okello Akway Ochalla, som måtte rømme landet etter å ha kritisert en regjerings-initiert massakre i delstaten sin, ble i 2014 kidnappet i Sudan av etiopiske sikkerhetsstyrker. Familien i Trondheim har siden ikke hørt fra mannen.

Fra oktober i fjor har Etiopia vært styrt etter unntakslover.

I denne situasjonen er det regjeringa Solberg finner det for godt å deportere de nesten 400 etiopierne som har bodd lenge i Norge uten oppholdstillatelse. Noen av dem har lignende bakgrunn som Okello, andre har drevet politisk virksomhet i Norge, retta mot regimet i Adis Abeba.

En av dem er Samson Kassaye, talsmann for etiopierne i Svolvær. Samson venter fortsatt på svar fra UDI på sitt tilbud om å returnere frivillig til Etiopia, mot at Norge garanterer for sikkerheten hans. Politiets utlendingsenhet venter neppe. De har fått ordre om å deportere 9000 mennesker i år og har mottatt 500 millioner ekstra for å gjøre jobben.

Norge undertegnet returavtale med Etiopia i 2012. Den ble sterkt kritisert av FN, Amnesty og Den norske Kirke, fordi den ikke sa noe om sikkerhet for de flytningene som skulle returneres .

I januar ble returavtalen suspentert, men regjeringa Solberg kjører på: «Vi har et bredt samarbeid med Etiopia på en rekke bistandsområder, og da forventer vi at de tar imot egne innbyggere», sa statssekretær Kallemyr (Frp) til NRK i fjor.

Rødt krever at tvangs-utsendelsene til Etiopia stanses umiddelbart inntil norske myndigheter får mulighet til å kontrollere at returnerte asylanter ikke utsettes for forfølgelse.

Gamle saker må vurderes på nytt ut fra situasjonen i Etiopia i dag. Folk som ikke kan garanteres sikkerhet ved retur, må gis status som flyktninger og permanent opphold i Norge. Barnefamilier med lang botid i landet må uansett få permanent opphold.