– Det viktigste er ressurser, ansatte, tid og kompetanse

Leserinnlegg

Fremtidens eldre blir flere, de lever lengre og de har behov for andre tjenester og tilbud enn dagens eldre. Selv om fremtidens eldre vil ha bedre ressurser i form av helse, utdanning, økonomi og aktive leveår, vil behovene for mer hjelp bli større, mer sammensatt, og stille krav til økt fleksibilitet.

– En av de største oppgavene

Å bygge ut en god eldreomsorg når antallet eldre øker, er en av de største oppgavene kommunene står overfor i årene som kommer. Det er vanskelig å tallfeste hvor mange flere ansatte vi trenger, men det vil være et betydelig behov. Derfor vil Arbeiderpartiet øke antall årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025.

Forutsetningene for å lykkes i eldreomsorgen er ressurser, ansatte, tid og kompetanse. I dag varierer kvaliteten på tjenesten for mye mellom kommunene.

For å sikre en god kvalitet i omsorgen for alle, må vi få på plass en god kommuneøkonomi. Dette vil bidra til flere faste, hele stillinger som vil gjøre det mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen. På samme tid vil det gi de ansatte mulighet til å skaffe seg reell kompetanse og bruke sine erfaringer.

Bruk av ny teknologi

Derfor vil Arbeiderpartiet i neste stortingsperiode, sammen med partene i arbeidslivet, gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet. Det første vi må få på plass er en etter- og videreutdanning for de ansatte i helse og omsorgsektoren.

Å øke kompetansen i bruk av ny teknologi vil ikke bare bidra til å øke kvaliteten i omsorgstjenesten i den enkelte kommune, men også bidra til at kommunene kan lære av hverandre.

– Et stort samfunnsproblem

Behovet er størst for sykepleiere og helsefagarbeidere. Helsefagarbeideren er en viktig ressurs i eldreomsorgen. Vi vet at mange velger seg bort fra helse- og omsorgsfagene fordi det ikke finnes læreplasser.

At ungdom ikke får fullført sin opplæring på grunn av manglende læreplasser, er et stort samfunnsproblem. Både for den enkelte som rammes, og ikke minst for å kunne sikre kvaliteten i eldreomsorgen. Her må alle bidra. Kommunene må øke antallet lærlinger og Staten må bidra.

Tall fra Moderniserings- og kommunaldepartementet viser at statlige virksomheter bare hadde 451 lærlinger. I Nord-Norge var det kun 51 statlige lærlinger. Uten Statens vilje eller ambisjon om å øke antallet statlige læreplasser, vil målet om å bygge opp en god eldreomsorg over hele landet bli vanskelig å nå.

En kvalitetsreform vil sikre at alle eldre får gode omsorgstjenester uansett hvor de bor i Norge. For å lykkes med en slik reform må vi ha på plass flere ansatte med tid, rett kompetanse og relevant erfaring.